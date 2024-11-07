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終於等到了 富士山降下「初冠雪」 130年來最晚

編譯中心／綜合6日電
日本富士山終於降雪。（取材自Ｘ平台）
日本富士山終於降雪。（取材自Ｘ平台）

根據日本富士市當局與當地居民6日分享富士山「初冠雪」絕美照片，使得今年成為130年來降雪時間最晚的一年；自1894年開始有比較數據以來，今年是富士山降雪時間最晚報到的一年，打破在1955年和2016年都是在10月26日降雪創下的最遲紀錄。

中央社引述法新社報導，由於當地監測站附近多雲的緣故，每年都會比較相同地點天氣狀況的日本氣象廳（JMA），尚未正式宣布富士山初冠雪創下最遲報到的新紀錄；然而，隨著富士山6日清晨天空放晴，從周圍不同角度拍攝的照片顯示，富士山山頂覆蓋著積雪。

日本中部靜岡地區富士市政府在社群平台X發文指出：「這些是6日早上從市政府遠眺的富士山照片，可見山頂附近有一層薄薄的積雪。」

富士市一家療養院也貼文寫道：「終於迎來了第一場積雪！富士山下雪後看起來很美。」

富士山的山頂積雪平均在10月2日開始成形，駐甲府市的政府氣象學家去年是在10月5日首度觀測到「初冠雪」。「初冠雪」指的是一年中過了夏天最高氣溫的那天之後，日本富士山山頂首度因積雪變白的情況。

這使得今年成為自1894年開始有比較數據以來，富士山降雪時間最晚報到的一年，打破在1955年和2016年都是在10月26日降雪創下的最遲紀錄。

氣象廳甲府辦事處一名官員告訴法新社說，當地仍是多雲，因此無法宣布這項新紀錄，但他們希望今天稍晚天氣會放晴。

這位官員又說，由於「今天氣溫較低」，山上積雪可能會暫時維持不變。

他說，全球暖化是導致富士山積雪較晚形成的眾多因素之一，今年「富士山山頂的10月溫度比平均溫度來得高」。

此外，受到低氣壓籠罩的影響，北海道6日多達82個觀測點，氣溫都降到零下，旭川機場的草地已經出現結霜現象。預計晚間開始，當地就會陸續降雪，連平地都可能積雪。

寒風冷颼颼，旭川機場一片霧茫茫，細看跑道旁的草地，還有結霜。受到冷空氣流入的影響，日本北海道地區，6號氣溫一路下滑，有82個觀測點，都出現零度以下低溫

NHK主播：「早上最低氣溫陸別町為零下6.1度，帶廣機場零下4.4度，北海道174個氣象觀測點當中，有82個達到零下的『冬日』標準。」

日本 低溫 療養院

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