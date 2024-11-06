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全球10大熱搜景點 義大利1古城搜索次數增541%奪冠

編譯中心╱綜合5日電
義大利半島南部歷史名城雷焦卡拉布里亞的古羅馬浴室遺跡。（取材自維基百科）
義大利半島南部歷史名城雷焦卡拉布里亞的古羅馬浴室遺跡。（取材自維基百科）

國際線上旅遊平台Skyscanner最近公布2025年10大熱搜旅遊景點，位於義大利半島南部的歷史名城雷焦卡拉布里亞（Reggio Calabria）奪冠；而菲律賓中部邦勞島排名第八，機位搜索次數和去年相比增加近八成。

Skyscanner是依據今年1月至6月期間的機位搜索次數增幅，發布這份排行榜。

義大利的雷焦卡拉布里亞（Reggio Calabria）排列第一，和去年同期相比，搜索次數的增幅達541%；其次是愛沙尼亞的塔爾圖（Tartu），增幅294%；第三是柬埔寨的暹粒（Siem Reap），增幅241%。

第四到十名依序為，美國的巴爾的摩（Baltimore）、多米尼克的朴茨茅斯（Portsmouth）、西班牙的哥多華（Cordoba）、挪威的特琅索（Tromso）、菲律賓的邦勞島（Panglao）、德國的斯圖加特（Stuttgart）以及印度的錫魯瓦蘭塔不朗（Thiruvananthapuram ）。

邦勞島的機位搜索增幅為77%，Skyscanner形容這座小島為亞洲新興健康及養生景點，同時也是歐洲熱門觀光景點的良好替代地點。

菲律賓觀光部對此表示歡迎，並稱這是全球對菲律賓旅遊關注度持續提高的證明。

邦勞島位於菲律賓中部，島上有許多高級渡假村和潛水站，一些觀光客喜歡住在邦勞島，享受海灘、跳島及潛水的樂趣，然後租車環遊鄰近的保和島（Bohol）本島，參觀巧克力山丘、遊船河和看眼鏡猴。

觀光 義大利 租車

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