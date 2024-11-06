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英國本地生大學學費8年來首漲 增加3.1%救財政

編譯中心╱綜合5日電

英國政府4日宣布，明年起將調高大學本地生學費，學士學位每年學費將會增至9535英鎊（約1萬2422美元），是八年來首次調整。

綜合英國媒體報導，英國教育大臣Bridget Phillipson4日向國會宣布，稱明年起英國大學學士學位本地生學費將隨著通膨上調，從2017年維持至今的9250英鎊增加3.1%。

Bridget Phillipson表示，「這不是一個容易的決定」，政府為解決財政挑戰，被迫作出上調學費的艱難決定。英國本地學生的本科生學費，於過去12年只增加了250英鎊。

另外，學生生活貸款（maintenance loans）上限金額也增加3.1%，即每年為提供414英鎊的額外貸款，以助學生應付生活開支。Bridget Phillipson也向英國廣播公司（BBC）表示，當局正了解其他因素，包括大學高層的薪酬。

由於近年外國學生減少，加上通膨持續高漲，今年5月有報告顯示，不少院校正陷入財政困難，除非大幅削減成本，否則將面臨倒閉。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）2020年競逐工黨黨魁時，曾承諾取消本地學生學費，2023年收回承諾，改成若工黨執政，將為學生制定「更公平的解決方案」。工黨今年7月勝出大選，如今工黨計畫增加大學學費，保守黨影子教育大臣勞拉特洛特（Laura Trott）指責工黨背叛了學生。

貸款 施凱爾

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