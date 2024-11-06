西班牙洪災 總理116億援助 名廚返國煮「慰藉食物」

世界中央廚房 (WCK) 的主廚安德瑞斯（José Andrés）。(路透)

西班牙瓦倫西亞地區遭世紀洪災 摧殘，該國政府宣布一份價值106億歐元（約116億美元）的援助計畫，用於重建一周前遭到大肆破壞的省分。這場災難目前已造成218人死亡，西班牙裔美國籍名廚安德瑞斯日前抵達災區，動員他創立的公益組織「世界中央廚房」，為災民和救難人員烹煮熱食。

中央社引述法新社報導，西班牙東部10月29日遭到一場非比尋常的地中海風暴侵襲，引發豪雨和滾滾泥流，留下嚴重破壞痕跡並造成為數不明多人失蹤。

西班牙總理桑傑士如今宣布的一系列措施，包括提供援助給中小企業和自雇者，以及給因災而蒙受親人死亡、失能或房屋與財產受損的家戶。其他措施還包括，稅額減免及房貸與貸款 可延遲三個月還款等，保護西班牙經濟與人民生計。

根據西班牙「保險補償聯盟」統計，截至5日止，已收到逾7萬2000筆賠償請求，包括逾4萬輛汽車、逾2萬間房屋以及逾4000家商家提交的理賠申請。

由於中央與地方政府的救災應變速度緩慢，民怨沸騰，但也在民間引發一股團結自救浪潮，全國各地民眾踴躍捐贈，各大城市都設立物資捐贈站。

西班牙裔美國籍名廚安德瑞斯和他所創立的公益組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen，WCK）第一時間加入救災浪潮，在暴洪發生後第一天即開始動員，安德瑞斯本人第三天已抵達洪災原點派波爾塔鎮（Paiporta）。

世界中央廚房快速集結當地米商和超過20間餐館，建立起供應鏈與後勤團隊，以在交通中斷的災區裡執行艱鉅的送餐任務，通宵未眠為災民和救難人員供應數千個三明治與餐盒、數千公升飲用水，並與外送公司合作派送到25個受災城鄉。

世界中央廚房的團隊3日甚至在災區現場烹煮起瓦倫西亞地區最知名的經典料理「大鍋飯」（Paella），他們在社群媒體X平台表示，西班牙大鍋飯起源於此，是瓦倫西亞人生命中離不開的傳統菜餚，也是災民完美的「慰藉食物」（Comfort Food）。

西班牙巴塞隆納近日遭受強烈暴雨襲擊，整個城市陷入洪水 之中，目前當局已發出洪水紅色警報，提醒民眾除非必要，盡量避免外出。而大量的雨水也讓巴塞隆納艾爾普拉特機場（El Prat）淹水，數十個航班被迫取消，旅客不得不脫鞋涉水穿過出發大廳，甚至能看到有飛機在洪水中穿越機場跑道。