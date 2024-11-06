Netflix涉逃漏稅 巴黎、荷蘭辦公室遭突襲搜索

圖為洛杉磯的網飛（Netfllix）大樓。（路透）

一名司法消息人士透露，法國和荷蘭當局5日對串流影音平台Netflix 位於巴黎和阿姆斯特丹的辦公室進行突襲搜查，這是對這個串流巨頭逃漏稅調查的一部分。

央廣引述法新社報導，來自美國的Netflix，將歐洲、中東和非洲的總部設在荷蘭首都阿姆斯特丹。該消息人士表示，專業金融調查員5日進行的搜查，與Netflix涉嫌「掩蓋嚴重逃漏稅和帳外工作」有關。相關調查自2022年11月展開。該人士補充說，「法國和荷蘭當局已針對這起刑事案件進行好幾個月的合作」。

Netflix也因為2019年、2020年和2021年的稅務申報，而遭到法國當局調查。去年調查曝光時，Netflix堅稱遵守所有營運國家的稅法。

法國網路媒體「字母 A」(La Lettre A)曾報導，Netflix的法國辦公室運作到2021年結束，因此所有訂閱用戶都與荷蘭子公司簽約。這使得Netflix在2019年和2020年間，只向巴黎繳納不到100萬歐元(約110萬美元)的稅金。

字母A補充說，法國當局正試圖查明Netflix是否持續非法短報利潤 ，從而減少納稅金額。相較於美國母公司，Netflix在法國子公司的營運利潤非常低。

Netflix今年7月至9月的全球訂戶數為2億8200萬戶，營收超過98億美元，淨利達到24億美元。