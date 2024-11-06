前歐盟領袖：誰當選美總統 歐洲都不應「顯得畏怯」

前歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）警告，無論誰贏得美國總統大選，歐盟 與美國打交道時都不應「顯得畏怯」；澳洲 和印度外交部長也表示，無論美國總統大選結果如何，他們有信心美國、印度、澳洲和日本組成的四方安全對話（Quad）會繼續在印太地區合作。

中央社引述法新社報導，榮科在美國共和黨總統候選人川普 過去執政期間，曾遏止雙方貿易戰威脅，因此很了解川普。

榮科於2014年到2019年領導歐盟執委會，他說：「歐洲人對這場選舉沒有影響力，但我們必須冷靜做出反應。」「歐洲與美國打交道時不應顯得畏怯。歐洲已經成年了。」

兩人曾在川普執政時期交手，榮科堅稱，如果川普再次當選，歐盟必須結合外交與實力。

曾任盧森堡總理的榮科說：「面對川普，我們與他談話時必須展現必要禮貌，也必須展現不容模稜兩可的堅定。我們不是川普這隻貓面前的老鼠，我們需要美國與歐洲之間平等的關係。」

榮科還說，「他總是把歐洲、歐盟視為歐洲人為了削弱（他國）在世界上的影響力而發明的戰爭機器，尤其是美國的影響力。」

在歐洲的公開祕密是，許多現任官員較希望民主黨總統候選人賀錦麗當選，因為她大力支持維繫美國與歐洲的結盟。但榮科提醒，「賀錦麗若當選總統，將堅決捍衛美國觀點，這會是一段友好的關係，但不會沒有衝突。」

另據路透報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在坎培拉對記者表示，她在美國大選前拜會了川普政府國務卿龐培歐（Mike Pompeo），雙方進行了「非常良好的討論」，「我們要討論的優先事項之一是澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），我們非常高興看到跨黨派的支持。」她還說：「至於美國大選，我們將與美國人民選擇的任何人合作。」

AUKUS協議是澳洲最昂貴的國防計畫，2023年在拜登政府領導下達成。

四方安全對話領袖9月同意建立聯合海岸防衛隊巡邏，並加強軍事後勤合作。黃英賢說，四方安全對話在該地區「非常有價值」， 「無論這場選舉結果如何，我們都認為它仍具有重要意義」。

印度外交部長蘇杰生則說，四方安全對話2017年在川普任內重啟。他在出訪澳洲時表示：「當我們審視美國大選時，我們非常有信心，無論結果如何，我們與美國的關係只會不斷發展。」