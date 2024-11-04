生物多樣大會落幕 物種保護資金問題仍卡關

在哥倫比亞卡利舉行的聯合國 生物多樣性公約第16次締約方會議（COP16）2日落幕，但未能就增加物種保護資金的路線圖達成任何協議。

COP16談判時間比原定時程已超出近12個小時，會議主席穆罕默德2日宣布會議暫停，與會代表開始離開以趕上航班，使峰會沒有足夠的法定人數進行決策，也未能批准該公約未來兩年預算 。

會議發言人安斯沃斯告訴法新社，高峰會將另尋時間恢復召開，以考慮尚未解決的問題。

這次會議約2萬3000人參加，是同類型會議中規模最大的一次，其任務是評估並加強進度，以達到兩年前在加拿大 制定的23項目標，即在2030年前停止肆意破壞大自然，包括將30%的陸地和海洋區域置於保護之下，將百分之卅的退化生態系統恢復，減少汙染，並逐步取消對自然有害的農業和其他補貼。

為此，各國在2022年同意，到2030年每年提供2000億美元用於保護生物多樣性，包括每年從富裕國家向貧窮國家轉移300億美元。然而，根據經濟合作展組織，2022年這項金額總額約150億美元。開發中國家和環保團體指責，富國未能達成承諾，提供足夠資金遏止和扭轉生物多樣性流失。