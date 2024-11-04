在野難整合 日媒估：石破茂可望二輪投票當選日相

日本首相石破茂。（歐新社）

日本 這次眾議院大選各黨不過半，日媒指出，現任首相石破茂恐無法在首相選舉第一輪投票 勝出，但因在野黨難以整合，石破可望在第二輪投票以相對多數當選。

日本10月27日舉行眾議院大選，預計11月11日召集「特別國會」選出下任首相。每日新聞及共同社等日媒報導，首相選舉中，第一輪投票獲過半有效票就能當選；若第一輪投票無人過半，得票最高前兩名將進入第二輪投票。第二輪不需取得過半數「絕對多數」，只需要取得「相對多數」票數就能獲勝。

選前擁有過半席次的自民黨與公明黨執政聯盟，在這次大選未能過半。如果每個政黨都在第一輪投票支持各自主席，首相選舉就會進入第二輪投票。目前看來，最有機會進入第二輪的人選，是自民黨總裁石破茂和立憲民主黨 代表野田佳彥。

大選後居關鍵少數的在野政黨除了擁有28席的國民民主黨，還有掌握38席的日本維新會。國民民主黨目前態度是就算進入第二輪投票，還是會投給該黨主席玉木雄一郎；日本維新會則透露，要投給野田佳彥有困難。

因此，據各黨目前動向推測，若國民民主黨與日本維新會第二輪投票沒有支持野田佳彥，也就是在野各黨無法完成整合，石破茂應可獲自民黨和公明黨聯盟支持，以相對多數續任首相。

不過，儘管石破茂連任首相可能性很高，但因未能過半，未來在執政上仍將面臨嚴峻局面。