以防空漏洞 黎空襲釀11死 以估真主黨無人機戰力剩3成

黎巴嫩情報官員2日離開據稱被以軍特種部隊突襲的平民住宅。(美聯社)

以色列 2日遭到包含來自黎巴嫩 等超過130枚火箭與10架無人機襲擊，其中一枚火箭在當天清晨閃過以色列防空系統攔截，造成11人受傷；另外，國防軍最新評估，真主黨 空中主力部隊約有10%成員折損，且無人機戰力僅存30%。

以色列時報報導，過去24小時裡，以色列北部遭來自黎巴嫩方向超過130枚火箭攻擊，導致區域警報大響，且有一枚火箭墜落擊中中部城鎮提拉（Tira）一棟民宅，國防軍正在調查未能成功攔截火箭原因。

另外，以色列當天遭到來自黎巴嫩、伊拉克和來向不明的無人機襲擊，全部10架無人機有三架躲過攔截。

國防軍也表示正在加強打擊真主黨空中主力「127部隊」（Unit 127），評估該部隊約有10%成員被殺或受傷，無人機僅存原先數以百計無人機數量的三成。

另一方面，以色列精銳的海軍特種作戰部隊「第13突擊隊」，1日對黎巴嫩北部展開海陸入侵行動，乘快艇從貝魯特以北約20英里的地中海沿岸城市巴特昂登陸，突襲附近一棟住宅大樓，並綁架真主黨資深特工阿曼茲（Imad Ahmaz）。黎巴嫩通訊社稱該男子是一名船長。

相較於衝突升溫以來多半聚焦空襲黎巴嫩東、南部以及對南部採取地面入侵，這是以軍最深入黎巴嫩領土的一次海陸行動。

黎巴嫩媒體2日報導監視器影像，一名男子被十幾名武裝人員帶走。根據以色列消息人士，阿曼茲是2006年黎巴嫩戰爭中，真主黨武器能力的「關鍵人物」，目前正在接受以色列軍事情報部門504部隊的審訊。

真主黨將這起事件稱為「巴特昂地區的猶太復國主義侵略」，但是並未證實成員遭到俘虜。