北韓白皮書批尹錫悅政策 「升高核戰風險」

今年6月5日，美國空軍B-1B轟炸機（左）和兩架F-15K戰鬥機飛越朝鮮半島。(美聯社)

北韓 官方媒體今天發布一份白皮書，指控南韓 總統尹錫悅的北韓政策，讓南韓暴露於核戰危險之中。

路透報導，這份由北韓敵對研究院彙編、北韓中央通信社發布的文件，內容批評尹錫悅有關戰爭的「魯莽言論」、背棄兩韓協議要項、與美國一起從事核戰計畫，並尋求與日本、北大西洋公約組織更密切的關係。

這份白皮書指出：「（南韓）愈來愈壞的軍事舉措，只會產生矛盾後果，讓（北韓）以指數般速度儲備核武，並進一步發展核攻擊能力。」

北韓無視聯合國安全理事會決議，持續發展核武和彈道飛彈 之下，南韓保守派總統尹錫悅對北韓採取強硬立場。尹錫悅政府指控北韓加劇區域緊張局勢，一是透過武器試射，二是派兵並軍援俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

北韓發布的白皮書同時列出尹錫悅在南韓國內的政治困境，包括第一夫人疑涉收受賄賂的醜聞，讓他的支持率跌至歷史新低。

另一方面，北韓時隔約10個月，10月31日試射洲際彈道飛彈昭示對南韓的敵對態度，南韓合同參謀本部證實，3日聯合美國與日本展開空中軍演作為回應，且出動至少一架遠程B-1B轟炸機模擬打擊目標。

這是美日韓今年舉行的第二次空中演習，努力加強三邊安全合作，以因應不斷變化的北韓核武和飛彈威脅。

此外，聯演中，重型轟炸機還擊中一個模擬目標，展示其「壓倒性」能力。但軍方沒有具體說明參與演習的B-1B數量。