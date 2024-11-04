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德國防長：美大選後 歐洲得提高自主防禦

編譯中心╱綜合3日電
匈牙利總理奧班（左）今年7月前往基輔，與烏克蘭總澤倫斯基（右）會面。（路透）
匈牙利總理奧班（左）今年7月前往基輔，與烏克蘭總澤倫斯基（右）會面。（路透）

美國總統大選在即，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今天表示，若美國共和黨總統候選人川普贏得大選，歐洲將需要重新考慮援助烏克蘭一事，因為歐洲「將無法獨自承受這場戰爭帶來的負擔」。

路透報導，奧班反對軍援烏克蘭，並表明他認為川普與他看法一致，會就烏克蘭和平協議展開談判。

川普即將在美國總統大選對決民主黨對手賀錦麗，獲得奧班力挺。奧班說道：「我們（在歐洲）需要了解，若美國選出支持和平的總統，我不只這樣認為，也是這樣解讀數字……，如果我們期望的事發生了，美國變得支持和平，那麼歐洲就不能繼續支持戰爭。」

他指出，歐洲各國元首未來一周將赴布達佩斯參加歐洲聯盟非正式領袖峰會，烏克蘭將是重要議程。匈牙利目前擔任為期六個月的歐盟輪值主席國。

奧班也說：「歐洲無法單獨承受這個負擔（俄烏戰爭），若美國人轉向和平，那麼我們也需要調整做法，我們將在布達佩斯討論此事。」

另外，德國新興左翼民粹政黨「莎拉瓦根克內希特聯盟」最近在三個邦的地方選舉勝出後，要求其他政黨共同呼籲停止軍援烏克蘭，作為結盟代價；然而，這種讓步之舉恐將削弱德國主流政黨的挺烏共識。德國是烏克蘭政府的第二大軍事支持者，長期協助基輔對抗鄰國的全面入侵。

「莎拉瓦根克內希特聯盟」（BSW）於今年1月成立，是除了極右派「另類選擇黨」（AfD）以外唯一反對軍援烏克蘭的德國政黨，而AfD受德國政壇主流排擠，其他政黨拒絕與其合作。

在今年9月的地方選舉中，BSW在布蘭登堡邦（Brandenburg）、圖林根邦（Thuringia）及薩克森邦（Saxony）選區勝出，使其成為主流政黨尋求在當地結盟幾乎不可或缺的夥伴。

BSW領袖瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）受到歡迎，但也相當具爭議性。該黨以她的名字命名，立場親俄並對北大西洋公約組織（NATO）抱持懷疑態度。

美國總統大選進入倒數階段，事實上，無論是民主黨賀錦麗勝出，或共和黨前總統川普重返白宮，當前德國與美國難得親密的夥伴關係都將異曲，許多德國人正忐忑不安地看著這場民主大秀。

社民黨（SPD）籍的德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）認為，無論誰當選，情況都會改變，且對歐洲和德國都會有影響。「美國對歐洲的安全投注會減少」，歐洲將必須提高自主防禦，「大家都該清楚這點」。

德國綠黨（Greens）黨主席努里普爾表示，「問題是誰對德國與歐洲有利」，而川普不太考慮歐洲。

賀錦麗多次公開強調將繼續支持烏克蘭，是否能延續拜登對歐洲的貢獻，仍是個問號。基民盟（CDU）外交官樂特根說，賀錦麗身為跨大西洋主義者，「確保歐洲安全不一定是她的優先項目」。

這次無論美國人如何選擇，德國與歐洲的跨大西洋關係都將因為新任美國總統而進入下一篇章。

匈牙利總理奧班（左）今年7月前往佛羅里達州和美國前總統川普（右）會面。（路透）
匈牙利總理奧班（左）今年7月前往佛羅里達州和美國前總統川普（右）會面。（路透）

德國 烏克蘭 川普

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