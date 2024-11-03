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以軍大舉空襲 毀黎南1/4建築 稱擊斃真主黨火箭指揮官

編譯中心／綜合2日電
以色列過去一個月大舉空襲和地面入侵黎巴嫩，卡法爾基拉（圖）損毁建築比例接近一半。（歐新社） epa11647274 Smoke rises following an Israeli airstrike near the villages of Khiam and Kfar Kila, as seen from Marjaayoun, close to the border with Israel, in southern Lebanon, 07 October 2024. According to the Lebanese Minister of Health, more than 2,000 people have been killed and more than 9,600 others have been injured in Lebanon since the beginning of the Israeli-Hezbollah conflict. Israel's military stated on 07 October, that the Israeli Air Force (IAF) has conducted 'extensive strikes' on Hezbollah targets in southern Lebanon. EPA-EFE/STRINGER【作者：歐洲新聞圖片社，日期：2024-10-07，數位典藏序號：20241007204744911】
以色列過去一個月大舉空襲和地面入侵黎巴嫩，卡法爾基拉（圖）損毁建築比例接近一半。（歐新社） epa11647274 Smoke rises following an Israeli airstrike near the villages of Khiam and Kfar Kila, as seen from Marjaayoun, close to the border with Israel, in southern Lebanon, 07 October 2024. According to the Lebanese Minister of Health, more than 2,000 people have been killed and more than 9,600 others have been injured in Lebanon since the beginning of the Israeli-Hezbollah conflict. Israel's military stated on 07 October, that the Israeli Air Force (IAF) has conducted 'extensive strikes' on Hezbollah targets in southern Lebanon. EPA-EFE/STRINGER【作者：歐洲新聞圖片社，日期：2024-10-07，數位典藏序號：20241007204744911】

美國華盛頓郵報報導，以色列過去一個月大舉空襲和地面入侵黎巴嫩，黎南25個城鎮有近25%的建築物被毁或被破壞，當中包括刻意炸毁，涉及至少5868座建築物。對此，以軍沒有正面評論，只強調其部隊根據準確情報作「定點、有限制」的攻擊。黎巴嫩衛生部長1日指出，以色列在未發布撤離警告下對其東部地區發動空襲，造成52人喪生。

另據路透引述以色列軍方報導，以色列軍方2日表示，以軍在黎巴嫩南部擊斃真主黨納瑟旅火箭部隊指揮官法烏爾（Jaafar Khader Faour），並從黎國抓獲一名真主黨資深特工，此人已被送至以色列接受調查。這是以色列與真主黨今年9月爆發戰爭以來，首次發生這類突襲事件。真主黨尚未就此事發表評論，也還沒證實法烏爾的死訊。

華郵根據衛星圖片比對、分析和影片核實後發現，在黎南接壤以色列邊境的25個城鎮近25%的建築物被毁或受損，而在最受影響的兩個地區艾塔沙卜（Ayta ash Shab）和卡法爾基拉（Kfar Kila），損毁建築比例更接近一半。除了空襲和地面戰造成的破壞，以軍超過十多次刻意摧毁建築，包括破壞或摧毀最少9座宗教建築物。影片顯示，有以兵在炸毁清真寺後慶祝或唱歌。

以色列總理內唐亞胡9月在一次發言中表示，以色列不是與黎巴嫩人開戰，而是針對真主黨，但分析發現，黎巴嫩邊區的破壞反映以軍在當地進行系統性的清理，讓很多逃離戰火的黎巴嫩人在戰後幾乎不可能返回原居地。針對戰爭中保護平民權利的荷蘭組織PAX指出，以軍在市區利用爆炸性武器，無論是空襲炮擊，抑或引爆炸藥，都令黎南大範圍不再宜居。

以色列 黎巴嫩 真主黨

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