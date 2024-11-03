以軍大舉空襲 毀黎南1/4建築 稱擊斃真主黨火箭指揮官
美國華盛頓郵報報導，以色列過去一個月大舉空襲和地面入侵黎巴嫩，黎南25個城鎮有近25%的建築物被毁或被破壞，當中包括刻意炸毁，涉及至少5868座建築物。對此，以軍沒有正面評論，只強調其部隊根據準確情報作「定點、有限制」的攻擊。黎巴嫩衛生部長1日指出，以色列在未發布撤離警告下對其東部地區發動空襲，造成52人喪生。
另據路透引述以色列軍方報導，以色列軍方2日表示，以軍在黎巴嫩南部擊斃真主黨納瑟旅火箭部隊指揮官法烏爾（Jaafar Khader Faour），並從黎國抓獲一名真主黨資深特工，此人已被送至以色列接受調查。這是以色列與真主黨今年9月爆發戰爭以來，首次發生這類突襲事件。真主黨尚未就此事發表評論，也還沒證實法烏爾的死訊。
華郵根據衛星圖片比對、分析和影片核實後發現，在黎南接壤以色列邊境的25個城鎮近25%的建築物被毁或受損，而在最受影響的兩個地區艾塔沙卜（Ayta ash Shab）和卡法爾基拉（Kfar Kila），損毁建築比例更接近一半。除了空襲和地面戰造成的破壞，以軍超過十多次刻意摧毁建築，包括破壞或摧毀最少9座宗教建築物。影片顯示，有以兵在炸毁清真寺後慶祝或唱歌。
以色列總理內唐亞胡9月在一次發言中表示，以色列不是與黎巴嫩人開戰，而是針對真主黨，但分析發現，黎巴嫩邊區的破壞反映以軍在當地進行系統性的清理，讓很多逃離戰火的黎巴嫩人在戰後幾乎不可能返回原居地。針對戰爭中保護平民權利的荷蘭組織PAX指出，以軍在市區利用爆炸性武器，無論是空襲炮擊，抑或引爆炸藥，都令黎南大範圍不再宜居。
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