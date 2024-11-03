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美增派機艦赴中東嚇阻伊朗 德黑蘭放話：有能力製核武

編譯中心／綜合2日電
美軍B-52轟炸機。（圖/美國空軍檔案照）
美軍B-52轟炸機。（圖/美國空軍檔案照）

五角大廈1日宣布將向中東增派B-52轟炸機、戰機、空中加油機及驅逐艦，以強化美國在該地區的部署。但幾位美國官員說，海軍航空母艦「林肯號」和其打擊群的三艘驅逐艦計畫11月中旬離開中東，該地區將有一段時間沒美國航艦。美國防長奧斯汀警告，若伊朗、其夥伴或代理在這段期間針對美國在區內的人員或利益，美國將採取一切必要措施保護國民。

美國國防部發言人賴德聲明，前述增派將在未來幾個月內到位，展現美方在世界各地軍事調動的彈性；若伊朗及其代理人藉機鎖定美國在中東的人員或利益，美國將採取一切必要措施予以保護。

美聯社報導，可搭載核武的B-52遠程轟炸機已多次派至中東，對伊朗直接示警。賴德未透露將調派中東的機艦具體數量，但這些調動很可能使駐中東美軍總人數減少，主因是一艘航艦的乘員可達5000人。

美國官員不願表明中東的美國航艦真空期將有多久，只說美國國防部長奧斯丁正下令從印太或歐洲調派能攔截彈道飛彈的其他驅逐艦到中東。美國航艦「杜魯門號」和其三艘軍艦預計將調往地中海，杜魯門號航艦打擊群正在北海參與北約（NATO）一項軍演。

以色列時報」報導，以國官員據信德黑蘭將直接或藉由在伊拉克和葉門的代理人團體，報復伊朗10月26日被以國空襲。伊朗最高領袖哈米尼顧問哈拉濟1日重申，將在適當時間地點做出回應，而且很可能會增加其報復以色列的彈道飛彈射程。

哈拉濟並聲稱，伊朗有能力生產核武器，並準備在面臨生存威脅時更改使用核武的政策。他對與真主黨有關連的黎巴嫩馬雅丁電視台宣稱，伊朗現在擁有製造核武所需的技術能力，只不過哈米尼下令予以「封印」，且伊朗希望透過藉此向美國等談判等。。

哈米尼2000年代初以宗教裁判令禁止研發核武。他2019年重申，製造和儲備核彈是錯誤之舉、使用核彈則是宗教禁忌，「即使我們擁有核技術，但伊朗一向能免則免」。

哈拉濟另揚言，伊朗準備好戰鬥，但不希望緊張升高；現在取決於以色列人，「若他們真的想繼續，我方就會奉陪」。

美國中央情報局長伯恩斯10月初表示，美國沒有證據表明伊朗已決定製造核武器，但如果有意願的話，伊朗可以迅速取得足夠的核分裂物質，僅需幾個月就能做出真正的核武。

美軍B-52轟炸機。（路透資料照片）
美軍B-52轟炸機。（路透資料照片）
伊朗放話有能力製造核武器。圖為伊朗布什爾（Bushehr）核電站。（美聯社）
伊朗放話有能力製造核武器。圖為伊朗布什爾（Bushehr）核電站。（美聯社）

伊朗 以色列 國防部

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