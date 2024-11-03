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選出首位非裔女黨魁 英保守黨走向更右

編譯中心／綜合2日電
英國保守黨經歷今年7月國會選舉史上最大挫敗後，今天選出前商業暨貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）擔任黨魁。（路透）
英國保守黨經歷今年7月國會選舉史上最大挫敗後，今天選出前商業暨貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）擔任黨魁。（路透）

英國在野的保守黨經歷今年7月國會選舉史上最大挫敗後，2日選出前商業暨貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）擔任黨魁，成為英國首名掌管主流政黨的非裔女性。她矢言讓曾長期稱霸英國政壇的保守黨回歸創黨原則以贏回民心，但預料面臨黨內中間派反彈。

路透報導，現年44歲的巴登諾克取代前首相蘇納克（Rishi Sunak）成為保守黨新領導人，且是英國主要政黨首位非裔女黨魁。她已承諾要帶領全黨革新，指保守黨一度「從左翼立場執政」而朝中間派靠攏，因此必須回歸黨內傳統理念。

巴登諾克將為保守黨黨魁帶來較右傾色彩，她很可能支持縮小政府，並挑戰她所稱的體制化左翼思維。

巴登諾克在倫敦出生，但自幼在奈及利亞由來自當地的父母養大直至16歲。她於2017年當選下議院議員，2022年就獲擢升為商業大臣，冒起迅速，其間她以直言見稱，曾與傳媒、名人甚至同僚出現摩擦，但其敢言作風同時獲大眾支持。

路透報導，巴登諾克當選後保守黨將出現大震盪，不僅要面對執政左派工黨，還有同屬右派、在今年大選奪走保守黨大量票源的民粹英國改革黨，預計保守黨會在巴登諾克帶領下右傾，恐惹黨內中間派反彈。工黨主席兼現任財相里夫斯（Rachel Reeves）批評，巴登諾克當選黨魁反映保守黨「沒有能力作出改變」。

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