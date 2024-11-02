西班牙暴洪凝聚人心 瓦倫西亞逾萬人集結志願救災

災後不少附近地區民眾自發前往災區參與救災清理工作。（美聯社）

西班牙瓦倫西亞地區遭受暴洪蹂躪後，受災城鎮大規模泡在泥漿裡，經地方政府號召，2日上午有逾萬人聚集在瓦倫西亞藝術科學城，志願赴災區協助清理，展現民間團結力量。

根據西班牙「國家報」（El País），西班牙近代最慘重的洪災 自10月29日發生後，已造成瓦倫西亞自治區（Valencia）211人喪生，加上卡斯提亞-拉曼查（Castilla-La Mancha）與安達魯西亞（Andalucía）自治區的3人，全國死亡人數上修至214人。

洪水 過後，災區滿目瘡痍，許多被洪流沖走的汽車殘骸堆疊在街上，成山成排，怵目驚心，被西國媒體形容為「汽車公墓」，需靠重機械一輛輛移除，疏通進度緩慢。

此外，受災城鎮的街道、民宅與商家都浸泡在山洪留下的淤泥和土石裡，災民缺乏飲用水和食物，情況十分危急。

在中央政府增援的1萬名軍人、警察和國民警衛隊抵達災區前，1日已有數千名心急如焚的民眾自發帶著飲水和食物，步行前往災區幫忙。

但是，由於大量人潮阻礙了軍方應急部隊的通行，瓦倫西亞自治區政府決定透過志願服務平台向民間召集志願者，由政府主動組織和編制志工，並安排交通運輸，以有效率地動員與運用民間力量。

瓦倫西亞政府的號召獲得回應，2日上午7時，超過1萬名民眾手持耙子、掃帚和水桶，聚集在瓦倫西亞市的知名地標「藝術科學城」（Ciudad de las Artes y las Ciencias），排隊等候地方政府分發。

隊伍中有男女老少，包括來自瓦倫西亞市與其他城鎮的民眾，甚至也有許多住在當地的外國人團體。雖然志願者來處各異，所有人的心情都同樣因災區的慘況而糾結，熱切期盼透過一己之力為災民提供援助。

由於民間響應的熱烈程度遠超過預期，瓦倫西亞政府準備的交通運輸工具不足以消化人潮，當天只有2500名志工被編制分班，分別以90輛巴士被運送到各災區。

至於未能被組織的民眾，瓦倫西亞政府感謝他們的聲援，並請他們未來幾天再回來幫忙。

但是，由於現場調動狀況混亂且緩慢，加上許多志願者不滿被帶去清理購物中心，社群媒體 上出現大量的抱怨和批評。

儘管如此，當地民眾的熱情和團結，仍然深深感動了西班牙全國人民。瓦倫西亞自治區主席馬松（Carlos Mazón）在記者會上呼籲民眾避免使用私人交通工具前往災區，持續響應政府的動員組織，他說，「讓藝術科學城成為團結的象徵」。