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日本11／11選首相 石破茂擬分別與在野黨主席會談

中央社／東京2日電
日本首相石破茂。（歐新社）
日本首相石破茂。（歐新社）

日本11月11日將舉行「特別國會」選出下任首相，面對執政聯盟在這次眾議院大選未能取得過半席次，現任首相石破茂有意在當天上午分別與在野黨主席會談尋求支持。

「特別國會」指的是眾議院解散進行選舉後所召開的會議。日本憲法規定，從眾議院被解散後所進行的選舉日起，30天內必須召集特別國會。在眾議院大選獲得過半席次的政黨領袖，可在選後召集「特別國會」所舉行的首相指名選舉中，被選為新任首相。

由於眾議院大選剛落幕，「特別國會」除了選出下任首相，也將舉行議長及副議長選舉，並決定各常任委員會的委員長（類似立法院各委員會召集委員）等人事。特別國會會期預估四天，從11月11日到14日止。

日本富士新聞網報導，自民黨總裁（黨主席）石破茂正協調在「特別國會」召集當天上午，先後跟在野黨國民民主黨及立憲民主黨舉行主席會談。

自民黨與公明黨組成的執政聯盟在這次眾議院大選所獲席次跌破半數，石破茂希望在接下來的國會運作上獲得國民民主黨等在野黨支持，因此有意在11月11日上午與國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎會談。

同日上午，石破茂也有意跟立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥會談。在此之前，石破正協調11月10日先行與日本維新會代表（黨主席）馬場伸幸會談。

在同為執政聯盟的公明黨11月9日選出新任代表後，石破茂也將跟公明黨新任代表舉行主席會談。

自民黨在這次眾議院大選獲得191席，加上6名同意共同運作的眾議員將組成197席的會派，而公明黨的會派擁有24席，執政聯盟在眾議院勢力達221席，距過半的233席還差12席。會派意指議會內擁有相同理念議員所組成的政治團體。

眾議院 民主黨 石破茂

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