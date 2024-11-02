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法販毒槍案升溫 幫派600人鬥毆 官員：國家處在臨界點

編譯周辰陽／綜合1日電
法國內政部長勒塔約。（歐新社）
法國內政部長勒塔約。（歐新社）

法國官員和媒體1日表示，西部城市普瓦捷（Poitiers）10月31日晚發生了一起販毒相關槍擊事件，隨後升級為大規模鬥毆，可能涉及多達600人，已知至少造成5人受傷，傷者包含1名15歲未成年人。

衛報報導，法國內政部長勒塔約（Bruno Retailleau）告訴BFMTV/RMC電台，槍擊事件始於10月31日晚間10時45分左右，地點在普瓦捷的一家餐廳前方，並迅速升級為大規模鬥毆，「起初是一家餐廳發生槍擊事件，最終成了一場涉及數百人的敵對幫派間鬥毆」，一名頭部中彈的15歲少年處於命危狀態。

BFMTV引述警方消息人士說法報導，傷者中的另外2名青少年均為16歲，並指車內有人朝著知名販毒熱點孔布拉廣場（Place Coimbr）一家酒吧餐廳開火，隨後駛離現場。警方在酒吧附近發現了5名受害者，酒吧則被多達十幾顆子彈擊中。

BFMTV指出，警員隨後在敵對幫派之間的鬥毆中遭到年輕人襲擊，而這場鬥毆在最高峰時涉及了數百人。警方消息人士則告訴法國新聞廣播電台（France Info），雖然10月31日整個晚上的鬥毆可能涉及了多達400或600人，卻是分階段發生，每次參與很少有超過100人。

勒塔約說，在毒品走私暴力問題方面，法國正處在一個「臨界點」，並稱自己計畫當天稍晚前往布列塔尼的雷恩（Rennes）；當地一名5歲的兒童10月26日在另一起與毒品走私有關的交火中遭到槍擊，目前生命垂危。

勒塔約表示，「販運團夥現今毫無限制，這些槍戰不在拉丁美洲，而是在雷恩，在普瓦捷，在曾經恬靜的法國西部，我們如今面臨一個選擇，總動員或國家墨西哥化」。

此外，法國南部大城馬賽（Marseille）10月初曾發生兩起明顯與毒品有關的殺人案，其中一名受害者是15歲男孩，他「被捅50刀」後遭活活燒死。

馬賽檢察官貝松尼（Nicolas Bessone）表示，這種暴力的受害者和加害者年紀愈來愈小。貝松尼說，死去的15歲男孩於10月2日被殺，他形容此案是「前所未見的野蠻」。

中央社引述法新社報導，馬賽是法國第二大城，也是法國最貧窮的城市之一，充斥著與毒品相關的暴力。

另外，36歲足球員哈姆丹（Nessim Ramdane）10月4日曾遭一名14歲未成年人「冷血」槍殺身亡，這起案子與前述2日的殺人案有關。加上這兩起最新案件，自今年初以來，在馬賽與毒品有關的殺人案增至17起。

這座歷史悠久的地中海港市近年出現一場地盤爭奪戰，DZ黑手黨（DZ Mafia）、尤達（Yoda）等多個幫派互相爭搶高獲利的毒品市場控制權。馬賽去年與毒品有關的暴力造成49人死亡，創下新高紀錄。

毒品 槍擊 足球

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