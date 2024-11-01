我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

伊朗攻以 傳擬在美大選前自伊拉克發射飛彈、無人機

編譯中心／綜合31日電
圖為10月20日巴勒斯坦人聚集在遭到以色列攻擊受損的建築物前。（路透）
圖為10月20日巴勒斯坦人聚集在遭到以色列攻擊受損的建築物前。（路透）

Axios援引兩名未具名以色列消息來源報導，伊朗準備未來數日，向以色列發動攻擊，報復以色列日前空襲伊朗的軍事設施。報導指出，伊朗可能在11月5日美國總統大選之前，經由伊拉克境內的親伊朗民兵，向以色列發射大量彈道飛彈及無人機。

報導稱，伊朗透過親伊朗民兵在伊拉克發動攻擊，可能是為了避免以色列再次攻擊伊朗境內的戰略目標。

以軍上周末襲擊德黑蘭附近和伊朗西部的飛彈工廠等場所，以報復伊朗10月1日向以色列發射200多枚飛彈。伊朗外交部發言人隨後表示，將使用一切方式應對以色列侵略。

另外，加薩走廊（Gaza Strip）衛生官員表示，10月31日有至少30人命喪以色列對加薩各地的軍事打擊，攻擊行動主要目標的北部有一家醫院遭到擊中，燒毀醫療物資，導致醫院停止營運。

路透報導，以色列軍隊指控加薩北部貝特拉希亞（Beit Lahiya）一家醫院遭到巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）用於軍事目的，而且有「數十名恐怖分子」藏匿其中。

加薩走廊衛生部官員和哈瑪斯均否認這項指控。

位在貝特拉希亞的卡邁爾艾德旺醫院（Kamal Adwan Hospital）護理部主任薩巴（Eid Sabbah）告訴路透，以色列這場空襲擊中醫院三樓，導致部分員工輕微燒傷。

這家醫院目前尚未通報人員死亡，以軍上周曾經猛攻這家醫院並予以短暫占領。以色列表示，那次突襲行動逮捕約100名疑似哈瑪斯成員。以軍仍對醫院附近部署戰車。

以軍於空襲後發布聲明說：「行動期間發現數十名恐怖分子藏匿醫院中，有些人甚至假扮成醫護人員。」

而以色列總理內唐亞胡長期掌權倚賴的極端正統教派哈雷迪人（Haredi），10月31日堵在入伍基地抗議，號稱「寧死不當兵」，送孩子入伍的其他以色列媽媽怒罵他們可恥。

一群穿黑西裝、戴黑禮帽、兩鬢蓄著捲捲長毛的哈雷迪男子，10月31日躺在以色列特拉哈肖默（Tel Hashomer）的入伍中心基地前，企圖阻止載新兵的巴士進入營區，阻止徵兵。以軍人員一個一個抬走這些人，但在抗議中，以軍也以安全理由，禁止新兵家長隨同入營。父母帶著孩子入伍是以色列家庭的重要傳統。

來自以色列中部城鎮卡法薩巴（Kfar Saba）雷茲尼克女士（Rachel Reznik）接受以色列媒體Ynet訪問時說：「我希望那些抗議者的媽媽能站在我面前，解釋為什麼我的兒子要去參軍，而她們的兒子卻不用。」

來自約旦河西岸以色列屯墾區多列夫（Dolev）的一位未具名居民告訴Ynet，看到基地的抗議活動讓她感到心煩，因為她的第六個兒子剛剛入伍。

以色列極端正統猶太教徒「哈雷迪」教派男子拒絕當兵。（路透）
以色列極端正統猶太教徒「哈雷迪」教派男子拒絕當兵。（路透）

以色列 伊朗 加薩

上一則

烏揭北韓援俄3將領姓名 美專家：這1人代表金正恩

下一則

Google封殺YT親俄頻道 遭罰「2後面跟了36個零」

延伸閱讀

以色列空襲加薩再添至少30死 醫院遭擊中停止營運

以色列空襲加薩再添至少30死 醫院遭擊中停止營運
以色列把聯合國救援機構列「恐怖組織」 歐美譴責

以色列把聯合國救援機構列「恐怖組織」 歐美譴責
停滯3個月後 加薩停火談判重啟 以色列邊談邊打

停滯3個月後 加薩停火談判重啟 以色列邊談邊打
停滯3個月後 加薩停火談判重啟 不見哈瑪斯代表

停滯3個月後 加薩停火談判重啟 不見哈瑪斯代表

熱門新聞

來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35
以軍稍早宣布已完成對伊朗軍事目標的「精確且針對性」空襲。(歐新社)

報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅

2024-10-25 23:59
在北韓進行的一次軍事訓練中，北韓領導人金正恩與士兵交流。(路透)

烏克蘭情報顯示 俄羅斯軍人對北韓士兵充滿不屑

2024-10-25 10:20
外媒指以色列26日清晨起對伊朗的報復行動已結束。圖為以色列總理內唐亞胡在國防部指揮中心參加會議。(新華社)

以色列對伊朗發動3輪打擊、轟20據點 CNN：報復行動已結束

2024-10-25 23:29
以色列軍方26日宣布對伊朗的軍事目標實施精準打擊，伊朗德黑蘭傳出數次爆炸聲。圖為德黑蘭26日市容。路透

Axios：以色列報復前向伊朗傳話 透露攻擊目標

2024-10-26 09:21

超人氣

更多 >
江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選
全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸