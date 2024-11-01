伊朗攻以 傳擬在美大選前自伊拉克發射飛彈、無人機

圖為10月20日巴勒斯坦人聚集在遭到以色列攻擊受損的建築物前。（路透）

Axios援引兩名未具名以色列 消息來源報導，伊朗 準備未來數日，向以色列發動攻擊，報復以色列日前空襲伊朗的軍事設施。報導指出，伊朗可能在11月5日美國總統大選之前，經由伊拉克境內的親伊朗民兵，向以色列發射大量彈道飛彈及無人機。

報導稱，伊朗透過親伊朗民兵在伊拉克發動攻擊，可能是為了避免以色列再次攻擊伊朗境內的戰略目標。

以軍上周末襲擊德黑蘭附近和伊朗西部的飛彈工廠等場所，以報復伊朗10月1日向以色列發射200多枚飛彈。伊朗外交部發言人隨後表示，將使用一切方式應對以色列侵略。

另外，加薩 走廊（Gaza Strip）衛生官員表示，10月31日有至少30人命喪以色列對加薩各地的軍事打擊，攻擊行動主要目標的北部有一家醫院遭到擊中，燒毀醫療物資，導致醫院停止營運。

路透報導，以色列軍隊指控加薩北部貝特拉希亞（Beit Lahiya）一家醫院遭到巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）用於軍事目的，而且有「數十名恐怖分子」藏匿其中。

加薩走廊衛生部官員和哈瑪斯均否認這項指控。

位在貝特拉希亞的卡邁爾艾德旺醫院（Kamal Adwan Hospital）護理部主任薩巴（Eid Sabbah）告訴路透，以色列這場空襲擊中醫院三樓，導致部分員工輕微燒傷。

這家醫院目前尚未通報人員死亡，以軍上周曾經猛攻這家醫院並予以短暫占領。以色列表示，那次突襲行動逮捕約100名疑似哈瑪斯成員。以軍仍對醫院附近部署戰車。

以軍於空襲後發布聲明說：「行動期間發現數十名恐怖分子藏匿醫院中，有些人甚至假扮成醫護人員。」

而以色列總理內唐亞胡長期掌權倚賴的極端正統教派哈雷迪人（Haredi），10月31日堵在入伍基地抗議，號稱「寧死不當兵」，送孩子入伍的其他以色列媽媽怒罵他們可恥。

一群穿黑西裝、戴黑禮帽、兩鬢蓄著捲捲長毛的哈雷迪男子，10月31日躺在以色列特拉哈肖默（Tel Hashomer）的入伍中心基地前，企圖阻止載新兵的巴士進入營區，阻止徵兵。以軍人員一個一個抬走這些人，但在抗議中，以軍也以安全理由，禁止新兵家長隨同入營。父母帶著孩子入伍是以色列家庭的重要傳統。

來自以色列中部城鎮卡法薩巴（Kfar Saba）雷茲尼克女士（Rachel Reznik）接受以色列媒體Ynet訪問時說：「我希望那些抗議者的媽媽能站在我面前，解釋為什麼我的兒子要去參軍，而她們的兒子卻不用。」