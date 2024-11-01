全球極端天氣 20年奪57萬命 西班牙洪災已95死

西班牙東、南部29日起連續遭暴雨侵襲導致洪災，馬加到瓦倫西亞慘淪災區，現場宛如災難片景象。（取材自X平台）

世界氣候歸因組織近日發布報告，過去20年全球十大天災，造成超過57萬民眾死亡，都和氣候變遷 相關。

現在全球均溫升高1.3度，就已災難連連，如果如同預測，2035年升溫攝氏1.5度、世紀末攝氏3.1度，情況只怕更不樂觀。科學家呼籲，人類應該停用化石燃料，各國政府應該設立明確時間表，不只是空泛承諾擺脫依賴。

例如，「潭美」颱風重創菲律賓，引發洪水 和土石流，釀成上百人死亡，小鎮塔里薩伊更是遭受空前浩劫，全鎮被土石埋沒。世界氣候歸因組織發布報告，指出這些天災，其實都是全球暖化惹的禍。

另外，西班牙東、南部10月29日起連續遭暴雨 侵襲導致洪災，馬加拉（Malaga）到瓦倫西亞（Valencia）淪為災區，村莊街道大淹水，房屋毀壞、交通中斷，造成至少95人死亡，這是西班牙近年來最嚴重的天災；當局預估死亡人數還會再增加。

一對夫妻開車遭遇豪雨，水位快速高漲，差點被致命洪水吞噬，果斷棄車才驚險逃過一劫。社群平台的影片可見災情慘重，大量汽車被沖刷堆積在街道，宛如災難片場景。

瓦倫西亞小鎮派波塔（Paiporta）市長阿巴拉（Maribel Albalat）告訴西班牙廣播電視公司（RTVE） ，2萬5000人的小鎮有30人死亡，「我們不知道發生什麼，小鎮在10分鐘內被淹沒」。