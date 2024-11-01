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南韓人權團體：脫北者強迫失蹤 北韓罪行涉及中俄

編譯中心／綜合31日電

總部設於首爾的人權團體「轉型正義工作組」(Transitional Justice Working Group, TJWG)10月31日表示，有超過100名北韓人在試圖逃離、甚至在試圖與南韓親人通話時，被祕密警察抓到後下落不明。

「轉型正義工作組」根據對62名脫北者的訪談所做的研究發布報告，詳述了強迫失蹤的類型。

央廣報導，自從1953年韓戰以停戰協定的方式結束以來，數十年來已有數以萬計的北韓人逃離，其中有很多人被抓或遣返，在獲釋之前被送往監獄或其他拘留設施。

「轉型正義工作組」在66起失蹤案件中確認了133人。這些案例包括和其他國際小組共同管理的檔案與逃亡路線圖。

據報導，在這113人之中，有80％(90人)在北韓境內被捕，剩餘的人則在中國或俄羅斯，有30％的人在北韓領導人金正恩2011年底上台後下落不明。

他們之中有將近40%在試圖逃離北韓時遭到逮捕後失蹤，有26%的人因為家庭成員的罪行連累被捕。有近9%則被控和南韓或其他國家的人有聯繫。

根據這份報告，有81％的人在被轉移並拘留在俗稱「保衛部」(bowibu)的北韓祕密警察─國家安全部(MSS)之後就下落不明。

報導稱，這個調查項目的負責人表示，這份報告旨在強調金氏政權犯下的強迫失蹤是跨國罪行，也涉及到中國與俄羅斯。

「轉型正義工作組」發布這項報告之際，正值聯合國人權理事會(UN Human Rights Council)將在數天後公布對北韓的五年一次普遍定期審查(Universal Periodic Review)。

聯合國估計有多達20萬人被關押在由國家安全部管理的龐大勞改監獄網絡中，其中許多人是出於政治因素。聯合國調查委員會2014年的報告指出，這些囚犯面臨了酷刑、性侵、強迫勞動、飢餓與其他不人道待遇。

北韓 聯合國 監獄

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