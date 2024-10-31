宛如災難片景象…西班牙洪災95死 駕駛遇淹水棄車保命

西班牙東、南部29日起連續遭暴雨侵襲導致洪災，馬加到瓦倫西亞慘淪災區，現場宛如災難片景象。（取材自X平台@NewsHeadline）

西班牙東、南部29日起連續遭暴雨 侵襲導致洪災 ，馬加拉（Malaga）到瓦倫西亞（Valencia）慘淪災區，村莊街道大淹水，房屋毀壞、交通中斷，造成至少95人死亡，這是西班牙近年來最嚴重的天災。一對夫妻開車遭遇豪雨，水位快速高漲，差點被致命洪水 吞噬，果斷棄車才驚險逃過一劫。社群平台的影片可見災情慘重，大量汽車被沖刷堆積在街道，宛如災難片場景。

美聯社報導，30日，瓦倫西亞東部地區緊急服務部門確認死亡人數為92人，鄰近卡斯提亞-拉曼查自治區（Castilla La Mancha）另有2人喪生，南部安達盧西亞（Andalusia）有1人罹難。

62歲英國婦女洛芙特思斯（Karen Loftus）接受天空電視台訪問，她描述29日晚間與丈夫開車走AP-7高速公路往南，打算回位於瓦倫西亞阿利坎特（Alicante）的家。途中遭遇傾盆大雨，下一刻眼前的橋樑被沖走，車輛靜止10分鐘後，水位開始上升、淹進車內。

SPAIN — Spain is facing severe flooding after days of torrential rain, primarily impacting eastern and southern regions, including Valencia, Malaga, and the Costa del Sol. Authorities have described the weather as “historic,” with intense rainfall causing rivers to overflow,… pic.twitter.com/4flDHpYHxz — News is Dead (@newsisdead) 2024年10月30日

由於外部壓力太大，他們無法打開車門，所以決定爬出車窗。 洛芙特斯說，「我們剛逃出來，另一輛車就漂浮在我們的車頂上」。她補充說，水位已經達到他們的胸口。

瓦倫西亞小鎮派波塔（Paiporta）淪為重災區，市長阿巴拉（Maribel Albalat）告訴西班牙廣播電視公司（RTVE） ，2萬5000人的小鎮有30人死亡，「我們不知道發生什麼，小鎮在10分鐘內被淹沒」。

災區交通更是大受影響，一列載有近300人的高速火車在馬拉加附近脫軌，所幸鐵路局表示無人受傷。

西班牙國家氣象局表示，瓦倫西亞8小時內的降雨量比先前20個月的降雨量還要多，稱這次洪水「非比尋常」；當局預估死亡人數還會再增加。