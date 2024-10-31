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北韓證實今年首射洲際飛彈 「時長高度破紀錄」疑為新型飛彈

編譯盧思綸／即時報導
北韓官媒證實，31日在領導人金正恩視察下發射一枚洲際彈道飛彈。圖為北韓去年12月發射洲際彈道飛彈。（美聯社）
北韓官媒證實，31日在領導人金正恩視察下發射一枚洲際彈道飛彈。圖為北韓去年12月發射洲際彈道飛彈。（美聯社）

北韓官媒朝中社最新證實，31日上午在領導人金正恩視察下，朝東部海域發射一枚洲際彈道飛彈；這枚遠程飛彈的飛行時間與高度均創下新紀錄，很可能是新型飛彈，理論上有能力打擊美國內陸。

韓聯社報導，北韓31日上午7時10分左右，從平壤附近朝東部海域發射一枚遠程飛彈，判斷約在8時36分落入日本專屬經濟區以外的海域；這是繼去年12月發射「火星-18」（Hwasong-18）飛彈後'，北韓今年首度試射洲際彈道飛彈。

日本放送協會 （NHK）引述朝中社報導稱，「這次試射打破戰略飛彈能力的紀錄，證實北韓強大戰略威懾力的現代性和可靠性。」

衛報報導，日本防衛大臣中谷元指出，這枚飛彈的飛行距離約1000公里，最高飛行高度超過7000公里，刷新最高紀錄，而且飛行時長達到86分鐘，是目前為止最長飛行時間。

路透指出，最初分析顯示可能使用新開發或改良版的固體燃料推進器。

韓聯社引述軍方表示，美國正在準備部署「戰略資產」，通常是指常規與核武能力，因應北韓飛彈試射。南韓軍方情報30日警告，北韓正在準備試射可以抵達美國內陸的飛彈，且已完成第7次核武試驗準備工作。

北韓 日本 彈道飛彈

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