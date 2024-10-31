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1天降1年雨量 西班牙30年最大洪災至少64死

編譯中心／綜合30日電
西班牙東部瓦倫西亞地區暴洪，造成至少64人罹難，座橋梁疑因河水暴漲沖毀橋墩，部分橋面10月30日已崩塌。（路透）
西班牙東部瓦倫西亞地區暴洪，造成至少64人罹難，座橋梁疑因河水暴漲沖毀橋墩，部分橋面10月30日已崩塌。（路透）

西班牙東部瓦倫西亞地區遭暴雨侵襲，該國歷經近30年來最致命洪災。當地官員30日表示，大雨導致多處道路和城鎮被淹沒，席捲當地的暴洪造成至少64人罹難。

法新社報導，自本周初以來，西班牙南部和東部遭到暴雨和狂風襲擊，導致南部安達魯西亞和瓦倫西亞地區發生奪命洪水。西班牙總理桑傑士發表電視演說，對親友仍下落不明的民眾表示體恤，矢言重建道路、橋梁等設施。

路透報導，瓦倫西亞至少62人罹難，中部的卡斯提亞曼加地區官員則表示，至少兩人喪命、數人失蹤。社群媒體上流傳的不少影片顯示，許多人因洪水受困，有些人爬到樹上避免被洪水沖走。

瓦倫西亞自治區主席馬松已告訴媒體記者，瓦倫西亞有部分地方停電、電話線路中斷，另有一些地方因洪水導致道路中斷，與外界隔絕。

馬松說，有些人仍受困在無法抵達的地方，「如果（救援服務）還沒抵達，不是因為缺乏資源或意願，而是因為通行的問題」。他補充說，目前「絕對不可能」抵達某些地區。

緊急服務單位呼籲民眾避免用任何方式在道路上行駛，並關注官方提供的最新消息。專門負責救援行動的「軍事應急部隊」已派遣到某些地區，協助當地的緊急救援人員。

西班牙國家氣象局此前宣布對瓦倫西亞發出紅色警報。圖里斯、契瓦、布尼奧爾等市鎮的降雨量已測得逾400毫米，相當於正常時候一天降下了一整年的雨量。

這是繼1996年以來，西班牙最慘重的洪水相關災情；當年庇里牛斯山1座市鎮附近有87人罹難。氣象學者認為，地中海的暖化增加水分蒸發，對豪雨加劇有其角色。

洪水 暴雨 社群媒體

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