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美提議以黎停火60天 真主黨新領袖要以色列拿出誠意

編譯中心／綜合30日電
人權觀察（HRW）警告，為逃離以色列對黎巴嫩襲擊而返國的敘利亞人，可能會在國內面臨鎮壓。（路透）
人權觀察（HRW）警告，為逃離以色列對黎巴嫩襲擊而返國的敘利亞人，可能會在國內面臨鎮壓。（路透）

政治新聞網Axios報導，三名直接知情人士透露，美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）與麥格克（Brett McGurk）31日將抵達以色列，商議以色列與黎巴嫩真主黨的停火協議；美方提議以黎停火60天，真主黨新領袖則批評以色列毫無誠意，迄今未提出像樣的停火方案。

美國官員認為，真主黨在連續兩個月遭受打擊後，包含通訊裝置連環爆炸、首領納斯拉勒（Hassan Nasrallah）遇襲身亡等，終於願意和在哈瑪斯在加薩的戰爭脫鉤。

路透報導，2名消息人士分別是聽取簡報及在黎巴嫩工作的高級外交官。他們透露，停火60天期間將爭取落實2006年的聯合國安理會第1701號決議，讓黎巴嫩南部維持非軍事狀態，且不由國家掌控。

白宮特使麥格克和霍克斯坦31日將和以色列討論包括加薩、黎巴嫩、人質、伊朗及其他區域問題。

甫扶正為真主黨新任領袖的卡西姆（Sheikh Naim Qassem）30日發表演說，猛烈批評以色列迄今沒有接受任何可供雙方討論的停火提案。

卡西姆宣稱，真主黨「要戰鬥數天、數周乃至於數月都做得到」，他警告以色列，為了停損，以軍最好滾出黎巴嫩，如果還要打下去，就會付出代價。

卡西姆強調：「如果以色列想停戰，在我方認為適當的條件下，我們會接受。」

與此同時，雙方一邊考慮一邊動作頻頻。

以色列時報報導，以軍過去24小時內打擊超過100個真主黨目標，包含火箭發射器，還有數十武裝分子遭遇空襲喪生。

以色列新消息報電子媒體Ynet News則報導，黎巴嫩真主黨30日朝以色列北部發射一枚地對地飛彈，軍方表示飛彈在空中解體，並落入海法空曠區域，並未傳出人員傷亡報告。

但是以色列北部海岸城市納哈里亞（Nahariya）工業區一處建築遭到真主黨無人機攻擊毀損。

另據央廣報導，人權觀察(HRW)30日警告說，為逃離以色列對黎巴嫩襲擊而返國的敘利亞人可能會在國內面臨鎮壓，在過去1個多月升高的以黎衝突中，已有超過35萬5000名敘利亞人返回家園。

人權觀察在一份聲明中表示：「逃離黎巴嫩的敘利亞人，尤其是男性，面臨著被敘利亞當局任意拘留和虐待的風險。」

黎巴嫩接壤以色列邊境小鎮邁爾季歐雲29日遭以軍空襲煙硝四起。（路透）
黎巴嫩接壤以色列邊境小鎮邁爾季歐雲29日遭以軍空襲煙硝四起。（路透）

以色列 黎巴嫩 真主黨

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