我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三星恐痛失手機銷量王？分析師點出自滿導致結構問題

不用就虧了 亞馬遜Prime會員還有這些隱藏福利

赴俄北韓兵多「瘦弱青少年」恐成砲灰 南韓指出1目的

編譯中心／綜合29日電
烏克蘭的「戰略傳播與資訊安全中心」（CSCIS）上周發布影片，指此為北韓軍人於俄羅斯領取裝備畫面。（視頻截圖）
烏克蘭的「戰略傳播與資訊安全中心」（CSCIS）上周發布影片，指此為北韓軍人於俄羅斯領取裝備畫面。（視頻截圖）

南韓國情院表示，派往俄羅斯北韓部分兵力可能已轉移到前線，包括高級軍官在內；美媒指這些青少年兵矮小瘦弱，過去多接受針對半島山地地形戰鬥或暗殺、基礎建設破壞等訓練，如今卻倉促投入平原地形的壕溝戰，南韓防長也曾稱「他們是砲灰傭兵」，是在為菁英「暴風軍團」鋪路。

綜合媒體報導，南韓國家情報院在「情報委國政監查會」報告，在俄的北韓兵似乎存在語言溝通問題，正接受俄軍軍事術語培訓，國情院還指這批官兵年齡多為20出頭，也有十幾歲的青少年。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）28日也證實在俄的北韓軍已部署至庫斯克地區。南韓朝鮮日報報導稱，南韓情報單位研判北韓軍的陣亡率將相當高，「烏克蘭的無人機技術非常發達，特別是就開闊地帶的庫斯克前線，北韓軍隊很可能遭無人機攻擊。」

華爾街日報稱，南韓國家安全委員會（NSC）前官員James JB Park指出，北韓領導人金正恩可能想先派遣相對可犧牲的人員赴戰場，試探北韓國內及克里姆林宮的反應；他表示，「此舉是為更有經驗的部隊鋪路」，如果俄羅斯總統普亭開口要求增援，或者金正恩認為有理由兌現兩國最近加強關係的承諾。

至於這批青少年兵在為誰鋪路？南韓媒體之前點名北韓可能派出隸屬最精銳特殊作戰部隊11軍團「暴風軍團」下屬的4個旅；暴風軍團推測兵力總規模4萬至8萬人，有被稱為「閃電」的輕步兵旅、被稱為「雷鳴」的航空陸戰團、被稱為「雷擊」的狙擊旅等10個旅。

另一方面，俄軍正向北韓部隊講授大約100個俄文軍事術語，但語言隔閡不易克服，惡補成效如何有待觀察。

南韓國會「情報委員會」成員李成權（Lee Seong-kweun，音譯）聽取國情院評估報告後指出，國情院稱俄羅斯軍方正在努力把俄文軍事術語傳授給北韓軍人，數量大約100個，「例如，『回到你的位置』、『開火』、『發射』......但北韓軍隊覺得很困難。」他表示，國情院指出，俄軍與北韓軍隊之間明顯存在的語言隔閡，兩軍溝通問題能否解決仍是問題。

MBN報導，烏克蘭軍方近期攔截的情報稱，在俄國境內的北韓部隊大約每30人配有1名翻譯。

北韓領導人金正恩本月初視察平壤的國防大學。（朝中社）
北韓領導人金正恩本月初視察平壤的國防大學。（朝中社）
南韓國家情報院28日稱部分被派至俄羅斯的北韓士兵，可能已轉移到前線。（美聯社）
南韓國家情報院28日稱部分被派至俄羅斯的北韓士兵，可能已轉移到前線。（美聯社）

北韓 南韓 俄羅斯

上一則

真主黨二號人物扶正 要讓敵軍「先哭泣」 以色列回應了

下一則

以色列把聯合國救援機構列「恐怖組織」 歐美譴責

延伸閱讀

傳北韓士兵已抵烏克蘭境內 拜登：如越界就應反擊

傳北韓士兵已抵烏克蘭境內 拜登：如越界就應反擊
澤倫斯基與尹錫悅通話 警告北韓軍人將投入戰場

澤倫斯基與尹錫悅通話 警告北韓軍人將投入戰場
討戰斧飛彈完全不可行？澤倫斯基「勝利計畫」遭歐美冷遇

討戰斧飛彈完全不可行？澤倫斯基「勝利計畫」遭歐美冷遇
五角大廈證實北韓派1萬兵助俄 烏籲美取消對俄遠程攻擊限制

五角大廈證實北韓派1萬兵助俄 烏籲美取消對俄遠程攻擊限制

熱門新聞

來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。（路透）

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

2024-10-22 06:10
以軍稍早宣布已完成對伊朗軍事目標的「精確且針對性」空襲。(歐新社)

報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅

2024-10-25 23:59
在北韓進行的一次軍事訓練中，北韓領導人金正恩與士兵交流。(路透)

烏克蘭情報顯示 俄羅斯軍人對北韓士兵充滿不屑

2024-10-25 10:20
外媒指以色列26日清晨起對伊朗的報復行動已結束。圖為以色列總理內唐亞胡在國防部指揮中心參加會議。(新華社)

以色列對伊朗發動3輪打擊、轟20據點 CNN：報復行動已結束

2024-10-25 23:29

超人氣

更多 >
「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車

「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車
中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話

中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話
曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了

曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了
這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個

這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個
亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因

亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因