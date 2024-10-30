赴俄北韓兵多「瘦弱青少年」恐成砲灰 南韓指出1目的

烏克蘭的「戰略傳播與資訊安全中心」（CSCIS）上周發布影片，指此為北韓軍人於俄羅斯領取裝備畫面。（視頻截圖）

南韓 國情院表示，派往俄羅斯 的北韓 部分兵力可能已轉移到前線，包括高級軍官在內；美媒指這些青少年兵矮小瘦弱，過去多接受針對半島山地地形戰鬥或暗殺、基礎建設破壞等訓練，如今卻倉促投入平原地形的壕溝戰，南韓防長也曾稱「他們是砲灰傭兵」，是在為菁英「暴風軍團」鋪路。

綜合媒體報導，南韓國家情報院在「情報委國政監查會」報告，在俄的北韓兵似乎存在語言溝通問題，正接受俄軍軍事術語培訓，國情院還指這批官兵年齡多為20出頭，也有十幾歲的青少年。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）28日也證實在俄的北韓軍已部署至庫斯克地區。南韓朝鮮日報報導稱，南韓情報單位研判北韓軍的陣亡率將相當高，「烏克蘭的無人機技術非常發達，特別是就開闊地帶的庫斯克前線，北韓軍隊很可能遭無人機攻擊。」

華爾街日報稱，南韓國家安全委員會（NSC）前官員James JB Park指出，北韓領導人金正恩可能想先派遣相對可犧牲的人員赴戰場，試探北韓國內及克里姆林宮的反應；他表示，「此舉是為更有經驗的部隊鋪路」，如果俄羅斯總統普亭開口要求增援，或者金正恩認為有理由兌現兩國最近加強關係的承諾。

至於這批青少年兵在為誰鋪路？南韓媒體之前點名北韓可能派出隸屬最精銳特殊作戰部隊11軍團「暴風軍團」下屬的4個旅；暴風軍團推測兵力總規模4萬至8萬人，有被稱為「閃電」的輕步兵旅、被稱為「雷鳴」的航空陸戰團、被稱為「雷擊」的狙擊旅等10個旅。

另一方面，俄軍正向北韓部隊講授大約100個俄文軍事術語，但語言隔閡不易克服，惡補成效如何有待觀察。

南韓國會「情報委員會」成員李成權（Lee Seong-kweun，音譯）聽取國情院評估報告後指出，國情院稱俄羅斯軍方正在努力把俄文軍事術語傳授給北韓軍人，數量大約100個，「例如，『回到你的位置』、『開火』、『發射』......但北韓軍隊覺得很困難。」他表示，國情院指出，俄軍與北韓軍隊之間明顯存在的語言隔閡，兩軍溝通問題能否解決仍是問題。

MBN報導，烏克蘭軍方近期攔截的情報稱，在俄國境內的北韓部隊大約每30人配有1名翻譯。