真主黨二號人物扶正 要讓敵軍「先哭泣」 以色列回應了

真主黨選定原為組織二號人物的卡西姆接任領導人。（路透）

黎巴嫩真主黨 副總書記卡西姆（Naim Qassem）29日扶正，接替領導人哈桑·納斯拉勒（Hassan Nasrallah）的遺缺。CNN報導，真主黨高級評議會表示，這是領導層經過選舉後得出的結果；聲明稱，卡西姆致力於「先知穆罕默德的真正教義」，以及「真主黨的核心原則」。

路透報導，71歲的卡西姆8日曾在錄製地點不詳的影片中說道，真主黨和以色列 衝突是一場關乎「誰先哭泣」的戰爭，並強調真主黨「不會先哭」；並稱，儘管蒙受以色列「痛苦打擊」，真主黨的能力未受損害。

但他同時表示，真主黨支持黎巴嫩國會議長柏瑞（Nabih Berri）為實現停火所作努力。那是真主黨首度沒有把達成加薩停火協議作為對以色列休兵的先決條件。柏瑞是真主黨的盟友。

卡西姆長期以來一直是真主黨接受外媒訪談時的主要代表之一，包括於過去一年激烈進行的跨境敵對行動期間；8日的電視演說則是自從9月真主黨與以色列戰事加劇以來，他第2度公開談話。

在真主黨總書記納斯拉勒（Hassan Nasrallah）遭擊殺11天、可能的接班人薩法丁（Hashem Safieddine）也被認為成為以方目標之際，電視播送他這場30分鐘演說。真主黨23日證實薩法丁遭到擊斃。

針對卡西姆出任真主黨總書記，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）在社群平台X發文，放上卡西姆的照片，寫說：「暫時性的任命，不會撐太久。」顯然意在警告卡西姆也將步上納斯拉勒的後塵。

以軍近月來清除了真主黨與哈瑪斯 的大批高級官員，包括納斯拉勒以及哈瑪斯政治局主席辛瓦（Yahya Sinwar）。領袖接連被擊殺後，外界推測哈瑪斯與真主黨可能對新領袖祕而不宣，但真主黨還是公布了新領袖身分。