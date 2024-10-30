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挪威奧斯陸輕軌電車出軌 整節車廂衝進蘋果零售店釀4傷

編譯中心／綜合29日電
挪威奧斯陸市中心一輛脫軌電車29日撞向一棟建築物，現場急救人員正在現場處理。（美聯社）
挪威奧斯陸市中心一輛脫軌電車29日撞向一棟建築物，現場急救人員正在現場處理。（美聯社）

挪威首都奧斯陸（Oslo）市中心29日上午發生一列輕軌電車在轉彎時出軌衝進一家電子產品商店的驚悚事件，造成駕駛在內共4人受傷，列車當時載有約20人，現場驚人畫面可見幾乎有一整節車廂卡在店內。

綜合法新社和英國「天空新聞網」（Sky News）報導，奧斯陸警方表示，這列載著約20人的路面電車在市內主要道路之一Storgata行駛時，在一個交叉路口「脫離軌道並駛入一間商店」。

從現場畫面來看，這列藍色電車的首節車廂幾乎全部撞進間Eplehuset門市。Eplehuset是在挪威販售美國蘋果公司產品的零售商

負責營運事故路線的奧斯陸地鐵公司Sporveien發言人說，此刻研判事故原因為時過早，「必須由本公司專家到場調查」。

41歲目擊者Thomas Larsen驚魂未定地說，他當時正騎乘電動滑板車在街邊行駛，忽然間電車就在他眼前出軌衝撞商店。他向路透社表示，當時他就朝著電車車身行進：「我趕緊踩煞車，倘若晚了3秒，我人就在電車底下了；恐怖的是，這種事竟然會在市中心發生。」

警方在聲明中說：「我們已接獲通報有4人受傷，包括駕駛在內。我們仍在努力了解破壞規模，但這間商店受損嚴重。」當局救援部門出動大批人力到場處置，事故現場周邊已拉起封鎖線。

警方還表示，商店所在的4層樓建築已全棟疏散，將由專人詳細檢查結構是否受損。

北歐國家挪威首都奧斯陸市中心29日上午發生1列輕軌電車在轉彎時出軌衝進1家電子產...
北歐國家挪威首都奧斯陸市中心29日上午發生1列輕軌電車在轉彎時出軌衝進1家電子產品商店的驚悚事件，造成駕駛在內共4人受傷。（路透）
挪威奧斯陸市中心一輛脫軌電車，29日直接撞進挪威的美國蘋果公司（Apple In...
挪威奧斯陸市中心一輛脫軌電車，29日直接撞進挪威的美國蘋果公司（Apple Inc.）產品零售商Eplehuset的店面。（路透）

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