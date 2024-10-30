金正恩今年露面次數大增60% 北韓怕暗殺維安升級

正在接受接班人訓練的金正恩之女金朱愛，近期在國內地位似乎更上一層樓。（路透）

南韓 國會情報委員會成員李成權和朴善元（音譯）聽取國情院簡報後表示，北韓 領導人金正恩 今年以來曝光頻率上升，大搞個人崇拜，對於遭暗殺的恐懼似乎也更勝以往，周邊警戒度大增；同時，他的愛女金主愛在國內地位也更上升。

韓聯社報導，李成權和朴善元聽取國情院簡報指出，由於可能會透過操作通訊干擾車輛和無人機探測設備來刺殺金正恩，北韓已提高金正恩周遭的安全級別，並指出金正恩今年的公開活動達到了110 次，比去年增加約60%。

國情院還表示，北韓本月停止使用「主體年」（金正恩的祖父、北韓首任領導人金日成的出生年1912年為主體元年），顯示有意褪去祖父光環，加強鞏固金正恩的領導地位。

此外，針對派遣至海外人力的宣傳也從關於前領導人金日成、金正日時代的文獻，轉為強調金正恩的革命歷史，持續強化抹除前代領導歷史、唯獨推崇金正恩的措施。

南韓國情院29日報告也提到，據稱正在接受接班人訓練的金正恩之女金主愛，近期在國內地位似乎更上一層樓。國情院指出，金主愛露面場合持續擴大，甚至包括勞動黨活動，並接受姑姑金與正、外交部長崔善姬等女性高層的建議輔佐。

北韓先前曾公開的相片中，也能看到金正恩父女在與俄羅斯大使會面場合的合照，加上金主愛身邊部署專屬保鑣等，可見她的地位更加穩固。