遭控疏於保護未成年人 TikTok與Meta在巴西挨告

根據路透看到的初版訴狀，巴西 消費者權益組織已提出2起訴訟，指控社群媒體TikTok 、快手（Kwai）和Meta的巴西部門未設立避免未成年人濫用社群平台的機制。

權益組織「集體防禦研究所」（Collective Defense Institute）提出訴訟，要求這些企業賠償30億雷亞爾（約5.2億美元）。

路透社報導，擁有社群平台X的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與巴西最高法院因拒打假消息等問題爭執數月，最後以X繳交巨額罰金收場。此後，社群媒體規範成為這個拉丁美洲第一大國的熱門議題。

「集體防禦研究所」提出的訴訟要求這些企業建立明確的資料保護機制，並就兒童和青少年因對平台成癮而產生的心理健康風險發布警告。

這些訴訟的依據是一系列研究，內容攸關在無人監督情況下使用社群媒體引發的潛在損害，尤其是對於兒童及青少年。

原告之一、律師薩加多（Lillian Salgado）說：「迫切需要採取措施，改變演算法運作和18歲以下用戶資料處理的方式，以及13歲以上青少年受監督和創建帳號的方式，以確保更安全、更健康的體驗…就像已開發國家的現況一樣。」

Meta透過聲明表示，公司希望「年輕人在我們的應用程式（App）獲得安全且符合年齡的體驗。10多年來我們一直在努力解決相關問題，開發出逾50種工具、資源和功能，以支援青少年與他們的監護者」。

旗下擁有社群平台臉書（Facebook）、Instagram和通訊軟體WhatsApp的Meta還表示，公司近期宣布在Instagram推出新的「青少年帳號」，這項功能很快就會在巴西上線，將自動限制青少年可看到的帳號和能聯繫他們的人。

TikTok表示，該公司尚未收到任何官司相關通知。以短影音為主的社群媒體「快手」則透過聲明稱，用戶安全是公司優先要務之一，特別是涉及未成年人時。