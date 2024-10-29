我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

部分赴俄的北韓軍人可能已到前線 疑現語言溝通障礙

2巨頭冰釋前嫌？馬斯克大讚華郵不表態 推文「佩服貝佐斯」

日本自民黨敗選…幹事長未請辭 分析：因關係政權延續

中央社／東京29日綜合外電報導
自民黨在這次眾議院大選大敗，負責整個黨運作的森山裕成了眾矢之的。（路透）
自民黨在這次眾議院大選大敗，負責整個黨運作的森山裕成了眾矢之的。（路透）

日本執政黨自民黨在這次眾議院大選丟掉過半席次敗選，負責黨運作的幹事長森山裕卻未請辭負責，日媒分析，森山裕表達有意續任幹事長，因為這關係到首相石破茂政權的延續。

日本經濟新聞分析，自民黨在這次眾議院大選大敗，負責整個黨運作的森山裕成了眾矢之的，有看法認為有關選舉公告前的提名混亂及提供非黨提名候選人2000萬日圓，是造成這次大選自民黨席次減少的因素之一。

但儘管如此，森山裕仍然表達有意續任幹事長，因為這關係到石破茂政權的延續。

「黨中央重提『政治與金錢』，故意讓其成為選戰爭論焦點」，自民黨內選後對森山裕的批評聲浪愈來愈強。

這次眾議院大選進入最後階段時，自民黨被爆出黨中央提供給因政治獻金醜聞未獲提名的候選人所屬地方黨部2000萬日圓，招致批評為「隱性提名」。

自民黨幹事長是黨內僅次於總裁的第2號人物，負責實質上的黨務運作，黨部資金分配由幹事長決定。過去曾任閣員的議員當選人說，「此事造成競爭激烈的選區選情瞬間逆轉」。

自民黨選舉對策委員長小泉進次郎在開票後不久的10月28日凌晨，未接受黨總裁石破茂及森山裕的慰留請辭說，「如果沒人承擔責任，政權將無法維持」。

自民黨內已解散的派閥舊安倍派成員、參議員山田宏10月28日在社群平台上發文說，「只有選舉對策委員長請辭解決不了問題」。即使面對強大壓力，森山裕依然表示續任意願說「我會繼續履行職責」。

森山裕未請辭的背景，跟他不得不參與選後政權框架的協調有關。面對即將到來的首相指名選舉，在自民黨與公明黨合組的執政聯盟未能取得過半席次的現況下，必須尋求跟日本維新會及國民民主黨等在野黨的合作。

對於在自民黨內根基薄弱的石破茂來說，能倚賴跟在野黨進行協調的人很少。森山裕過去長期擔任國會對策委員長，跟在野黨建立的人脈獲一定評價，如果請辭可能會對自民黨尋求掌握多數席次造成影響。

就算石破茂能在首相指名選舉中連任，並讓第2次石破內閣上路，但如果屆時是少數執政黨的話，執政恐將面臨困難。

另外一個森山裕不能請辭的原因，就是有防止要求石破茂下台聲浪擴大的「防火牆」作用。雖然舊安倍派前議員不少人在這次大選落選，反黨內主流派的勢力正在衰退，但即使如此，一旦森山裕請辭，矛頭恐將指向石破茂。

不過，這並不代表事態已平息。目前擔任自民黨千葉縣黨部會長的前奧運大臣櫻田義孝，10月28日要求石破茂下台。

石破茂在自民黨總裁選舉中的對手、前經濟安全保障擔當大臣高市早苗，表達了黨中央的應對方式加速了席次減少的看法；另一位前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之，10月27日也說「希望各位黨務一級主管都能感受到這個責任」。

日經分析指出，就算森山裕成功達成多數席次結盟的目標，讓第2次石破內閣順利上路，但能否平息森山裕應為大選結果負責的看法仍是未知數。

目前多數參議員都對自民黨以現行體制迎戰2025年夏天的參議院改選抱持懷疑態度；聯合執政的公明黨也很重視2025年夏天將舉行的東京都議員選舉及參議院改選，這些情況都可能進一步強化要求體制改革的動作。

石破茂 眾議院 日本

上一則

日本受害者控Meta放任詐騙廣告 提訴求償283萬美元

下一則

路透：日眾院大選執政聯盟重挫 恐使北京加強對台灣壓力

延伸閱讀

日眾院執政聯盟未過半 石破茂拒下台 在野席次大躍進

日眾院執政聯盟未過半 石破茂拒下台 在野席次大躍進
日眾院選舉落幕 執政聯盟未過半 學者：習近平最大贏家

日眾院選舉落幕 執政聯盟未過半 學者：習近平最大贏家
日眾院大選 自民黨席次不過半 首相石破茂無意請辭

日眾院大選 自民黨席次不過半 首相石破茂無意請辭
石破茂成短命首相？日本國民民主黨眾院席次大躍進 拒聯合執政

石破茂成短命首相？日本國民民主黨眾院席次大躍進 拒聯合執政

熱門新聞

來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。（路透）

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

2024-10-22 06:10
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35
以軍稍早宣布已完成對伊朗軍事目標的「精確且針對性」空襲。(歐新社)

報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅

2024-10-25 23:59
在北韓進行的一次軍事訓練中，北韓領導人金正恩與士兵交流。(路透)

烏克蘭情報顯示 俄羅斯軍人對北韓士兵充滿不屑

2024-10-25 10:20
外媒指以色列26日清晨起對伊朗的報復行動已結束。圖為以色列總理內唐亞胡在國防部指揮中心參加會議。(新華社)

以色列對伊朗發動3輪打擊、轟20據點 CNN：報復行動已結束

2024-10-25 23:29

超人氣

更多 >
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎

年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣