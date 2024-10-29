日眾院執政聯盟未過半 石破茂拒下台 在野席次大躍進

自民黨總裁兼日相石破茂28日在東京中央黨部記者會，為27日眾院大選敗選道歉。（歐新社）

日本 眾議院大選27日凌晨完成開票，不僅執政黨自民黨未能單獨過半，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟也無法過半，這是自2009年以來，相隔15年再次出現如此情況。最大及第二大贏家分別是立憲民主黨 （立民黨）與國民民主黨。

自民黨總裁兼首相石破茂28日表態將繼續執政。至於是否將尋求在野黨加入自公聯盟，他則指稱「眼下並未設想（擴大）執政聯盟」。

本屆應選465席，過半是233席。自民黨從選前的247席，銳減56席至191席；友黨公明黨從32席掉到24席，即自公聯盟從279席降至215席，減少64席。

最大在野黨立民黨仍維持第二大黨地位，但席次大躍進，從98席激增至148席，成長50席；根據地在關西地區大阪的日本維新會從44席跌至38席，但仍是第三大黨；國民民主黨從7席大增至28席；「令和新選組」從3席攀升至9席。

對選後政局，石破28日在敗選記者會說，為繼續執政，對席次有所成長的在野黨所提主張，應予以採納的他就會納入（其施政計畫）。但他強調國政不容停滯，將編列2024財年補充預算案及2025財年預算案；鑒於日本當前處於通膨和嚴峻的安保環境，他將履行其首相職責，守護人民與國家，以實現地方創生。

自民黨內雖尚未有大老公開逼宮石破，但讀賣新聞28日引述某黨內青壯參議員報導，在黨幹事長森山裕及小泉雙雙請辭下，身為首相，石破的責任重大，很難繼續做下去。該黨千葉縣和山口縣地方黨部幹部明言，席次變少，石破有責任。

立民黨代表（黨魁）、曾於該黨前身民主黨執政時擔任首相的野田佳彥，28日已決定將與日本維新會及國民民主黨聯手，以在選後召開的特別國會中，於「首相指名」時取代石破成為新首相。共同社引述執政黨相關人士報導，時間將是11月11日。

另外，亞太和平研究基金會執行長董立文表示，無論後續日本首相是誰，一定會是過去15年來最弱勢的首相，對日本外交能力恐造成重大衝擊；未來日本首相也將面臨美國總統選舉帶來的陰影，石破茂日前計畫在美國大選後立刻訪美，令人懷疑計畫是否能如期進行。

不過，這次選舉中不論黨派，有73名女性當選，創下史上新高。共同社分析，這次女性當選人數創新高的關鍵原因很可能是自民黨與立憲民主黨兩黨重點推舉女性候選人。

這次選舉當選人的女性占比為15.7%，比2021年眾議院大選的9.7%，上升了6個百分點。