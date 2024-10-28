玻利維亞前總統躲過暗殺 司機中彈 矛頭直指現任總統

玻利維亞前總統莫拉萊斯。（美聯社）

玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）27日在網上發布短片，當到第三大城市科恰班巴接受電台訪問期間，座駕遭到槍擊 ，司機受傷，自己險被暗殺；並將矛頭直指現任總統阿爾斯（Luis Arce），宣稱阿爾斯無法在政治上擊敗他，因此訴諸武力，對方是史上最糟糕的總統，而槍殺前總統是最後一根稻草。分析指出，這起事件或促使玻利維亞進一步動盪。

綜合明報、香港 01報導，從莫拉萊斯的短片顯示，他坐在前排乘客座位，擋風玻璃有最少兩個彈孔。莫拉萊斯在電台表示，他的座駕在路上遭兩輛車攔截，車上的蒙面男子向他的汽車連開14槍，並宣稱一顆子彈距離他的頭部僅「幾公分」，「我不知道他們是士兵還是警察」。

政府副安全部長否認警方有針對他的行動，承諾調查事件。

莫拉萊斯目前與前盟友兼現任總統阿爾斯關係緊張。本月稍早時候，莫拉萊斯遭檢察官起訴，指他2016年涉嫌強姦一名15歲女孩，令對方生下一個孩子；莫拉萊斯駁斥了這些指控，稱阿爾斯出於政治動機，並拒絕就此案作證。

玻利維亞政局近期趨向緊張，在過去兩星期，莫拉萊斯的支持者持續堵塞連接東部及北部的高速公路，抗議政府針對莫拉萊斯，並與試圖清場的安全部隊衝突。政府指行動影響食品和燃料供應，破壞了國家的穩定，以及試圖擾亂民主秩序。