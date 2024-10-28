我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你同意嗎？加州13個小城 獲選全美「最住不起」

檢測陰性 麥當勞肉餅非大腸桿菌來源 本周恢復販售四盎司牛肉堡

玻利維亞前總統躲過暗殺 司機中彈 矛頭直指現任總統

編譯中心／綜合27日電
玻利維亞前總統莫拉萊斯。（美聯社）
玻利維亞前總統莫拉萊斯。（美聯社）

玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）27日在網上發布短片，當到第三大城市科恰班巴接受電台訪問期間，座駕遭到槍擊，司機受傷，自己險被暗殺；並將矛頭直指現任總統阿爾斯（Luis Arce），宣稱阿爾斯無法在政治上擊敗他，因此訴諸武力，對方是史上最糟糕的總統，而槍殺前總統是最後一根稻草。分析指出，這起事件或促使玻利維亞進一步動盪。

綜合明報、香港01報導，從莫拉萊斯的短片顯示，他坐在前排乘客座位，擋風玻璃有最少兩個彈孔。莫拉萊斯在電台表示，他的座駕在路上遭兩輛車攔截，車上的蒙面男子向他的汽車連開14槍，並宣稱一顆子彈距離他的頭部僅「幾公分」，「我不知道他們是士兵還是警察」。

政府副安全部長否認警方有針對他的行動，承諾調查事件。

莫拉萊斯目前與前盟友兼現任總統阿爾斯關係緊張。本月稍早時候，莫拉萊斯遭檢察官起訴，指他2016年涉嫌強姦一名15歲女孩，令對方生下一個孩子；莫拉萊斯駁斥了這些指控，稱阿爾斯出於政治動機，並拒絕就此案作證。

玻利維亞政局近期趨向緊張，在過去兩星期，莫拉萊斯的支持者持續堵塞連接東部及北部的高速公路，抗議政府針對莫拉萊斯，並與試圖清場的安全部隊衝突。政府指行動影響食品和燃料供應，破壞了國家的穩定，以及試圖擾亂民主秩序。

香港 槍擊

上一則

為了撿手機 澳洲女掉入石縫受困3尺深 倒立卡7小時獲救

下一則

喬治亞親俄執政黨贏得大選 反對派控舞弊 衝擊「入歐盟之路」

延伸閱讀

學者：川普、賀錦麗都小看北京威脅 雙雙錯讀台海安全

學者：川普、賀錦麗都小看北京威脅 雙雙錯讀台海安全
埃及總統提加薩休兵2天計畫 4名人質交換一些囚犯

埃及總統提加薩休兵2天計畫 4名人質交換一些囚犯
伊朗總統：不尋求對以色列開戰 準備好適當回應

伊朗總統：不尋求對以色列開戰 準備好適當回應
新聞評論／拜登選前10天打抗中牌 拉抬民主黨選情

新聞評論／拜登選前10天打抗中牌 拉抬民主黨選情

熱門新聞

來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。（路透）

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

2024-10-22 06:10
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35
以色列國防軍19日公布哈瑪斯已故首領辛瓦去年10月6日攜家帶眷從地下通道前往藏身處的影片，可見辛瓦妻子拎著一款疑似愛馬仕柏金包。(截圖自X/@AvichayAdraee)

哈瑪斯首領辛瓦去年藏匿畫面曝光 妻拎3萬柏金包 兒搬電視食物

2024-10-20 01:50
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

自家竟成哈瑪斯領袖葬身地 加薩男見辛瓦生前畫面嚇傻：他怎麼會在那

2024-10-20 08:10
以軍稍早宣布已完成對伊朗軍事目標的「精確且針對性」空襲。(歐新社)

報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅

2024-10-25 23:59

超人氣

更多 >
11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好
不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關
南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告
台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策
法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪