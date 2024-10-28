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喬治亞親俄執政黨贏得大選 反對派控舞弊 衝擊「入歐盟之路」

編譯中心／綜合27日電
喬治亞執政黨「喬治亞之夢」的支持者26日夜間慶祝該黨勝選。（路透）
喬治亞執政黨「喬治亞之夢」的支持者26日夜間慶祝該黨勝選。（路透）

喬治亞執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）聲稱贏得26日舉行的國會大選，喬治亞可能會與鄰國俄羅斯建立更密切的關係；選舉結果也使得這個高加索國家的民主和加入歐盟（EU）之路帶來新的打擊，親西方反對派譴責，這場選舉是「憲法政變」。

喬治亞中央選舉委員會表示，統計超過99%選區的選票後，「喬治亞之夢」以54.08%得票率領先，主要反對黨聯盟得票率則為37.58%；這將使得「喬治亞之夢」在150名議員的國會拿下91席，足以繼續執政，但還達不到希望進行全面修憲的113席絕對多數。

聯合國家運動黨（United National Movement, UNM）黨魁波庫查瓦（Tina Bokuchava）表示，選舉結果「造假」，大選被「竊取」了。

波庫查瓦說：「這是試圖偷走喬治亞的未來。」他說，聯合國家運動黨不接受這個結果，「我們希望反對派團結一致，在未來幾個小時內宣布採取行動」。

阿哈里黨（Ahali）黨魁格瓦拉米亞（Nika Gvaramia）則說，這是政府發動的「憲法政變」，「喬治亞之夢不會繼續掌權」。

反對派近幾個月舉辦大規模示威，抗議政府試圖限制民主自由，讓這個400萬人口的國家偏離親西方的道路。

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