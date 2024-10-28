自民黨大敗 日本面臨多重考驗 最大挑戰：與美新總統建立關係 　

日本面臨經濟增長緩慢、民眾對政治失去信心等問題。 （歐新社）

日本 27日舉行眾議院選舉，自民黨議席大幅減少為政局增添不確定性，日媒指出，日本政府在選舉後面臨眾多難題，包括民眾對政治失去信任、經濟增長緩慢、國際形勢複雜等；此次選舉後，日本在外交與安全保障領域面對的最大挑戰是如何與美國新總統建立關係。

大公報報導，自民黨「政治黑金」醜聞持續發酵，石破茂 就任該黨總裁和日本新首相後也未能有效化解選民的不信任感。自民黨雖宣布在此次選舉中不給予涉事候選人黨派提名資格，但媒體在選前曝出，這些「非公認」候選人每人仍獲得來自自民黨的2000萬（約13萬美元）日圓競選資金，與獲得提名的候選人待遇相同。此事進一步削弱日本民眾對政治的信任。

除「政治黑金」醜聞外，經濟增長乏力、物價快速上漲是此次選舉的另一重要議題。石破茂表示將繼承前首相岸田文雄的經濟路線，最大在野黨立憲民主黨 則高舉「改革」大旗，承諾將推出一系列降低生活成本、提高社會保障覆蓋面的政策。

共同社表示，此次選舉後，日本在外交與安全保障領域面對的最大挑戰是如何與美國新總統建立關係。美國將於11月5日舉行大選，日本外務省認為，無論是美國現任副總統賀錦麗獲勝，還是美國前總統川普獲勝，都需要盡早創造會談的機會。11月的亞太經合組織峰會和20國集團（G20）峰會也是日本政府將面臨的外交考驗。

此外，若自民黨和公明黨的自、公執政聯盟未取得過半數二三三席，石破茂要續任首相有三個選項。第一是說服其他在野黨加入執政聯盟，其次是和未入閣的政黨就各項政策達成協議，最後是接受自民黨未提名但當選的國會議員。

最糟情況是自民黨大敗後，在野勢力可能另組執政聯盟，屆時首相又將換人。有看法認為，石破淪為二戰後任期最短日相的可能性愈來愈高。SMBC日興證券公司資深經濟學者宮前耕也說，石破有可能請辭負責。

共同社報導指出，最可能的情況是，若執政聯盟未過半，石破會迅速和在野黨領袖展開協商爭取支持。另外，自民黨幹事長森山裕已表明，無論是否失去多數，都應和政策理念相同的政黨積極交流。

石破另一個作法是，讓因收受回扣醜聞而未獲自民黨提名的候選人，在當選後重回黨內，採取所謂「追加提名」方式取得過半席次。若這三個選項均落空，石破的黨內地位很可能減弱，使他容易遭黨內逼宮。