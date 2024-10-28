日眾院大選 自民黨席次不過半 首相石破茂無意請辭

自民黨挫敗 日本首相兼自民黨總裁石破茂(左四)，27日和黨內高層在東京自民黨總部關注眾院大選開票。(歐新社)

日本 眾議院大選27日投票 ，根據各家日媒在選舉結束後公布的出口民調和開票結果，執政黨自民黨無法單獨過半。首相兼自民黨總裁(黨魁)石破茂受訪時表明，不排除與在野黨合作，也不會請辭。

讀賣新聞彙整，預估自民黨將獲182席、公明黨27席，最大在野黨立憲民主黨155席。立民黨代表(黨魁)野田佳彥27日晚間已表態將爭取首相寶座。

本屆大選應選465席，過半是233席，選前已連續執政近12年的自民黨擁有單獨過半的247席，和其共組執政聯盟的友黨公明黨32席，讓「自公聯盟」在眾院 享有絕對安定多數。

開票時媒體問石破若自公聯盟未能過半，他是否可能跟部分在野黨攜手合作？石破表示，最優先考慮的應是能就哪些政策合作。他否認將請辭，只說將「善盡職責」，「必須從現在起竭盡所能地努力實現我們提出的政策」。

本月1日甫就任首相的石破寫下二戰後日本兩項最短紀錄，一是就任八天後就宣布解散眾院，二是就任26天後就舉行大選投開票。

67歲的石破9月27日在總裁選舉決選逆轉勝前經濟安保大臣高市早苗當選，同月30日就在記者會宣示將盡快改選眾院，讓他領導的新政府「接受民眾審判」。日媒報導說，自民黨遭遇黨內派系政治獻金募款餐券收回扣醜聞的逆風，除了公明黨要求提前解散眾院改選的聲浪變大，石破此舉也旨在強固新政府的執政基礎。

自民黨自2012年眾議院大選起，14、17及21年這四次大選均單獨過半，前三次由已故的安倍晉三擔任總裁，第四次則是今年8月宣布不尋求連任總裁的岸田文雄領導。

日本近年曾兩度政黨輪替，包括立憲民主黨前身的民主黨在2009年大選大勝自民黨，時任自民黨總裁兼首相的是該黨現任最高顧問麻生太郎，以及自民黨在2012年大選後重返執政。

日本共同社報導，此次大選的推定投票率為53.72%，比上次2021年低2個百分點。日本總務省27日表示，這次有2095萬5435人提前投票，占全部合格選民的20.11%，比上次增加約37.5萬人，這是日本史上第二高，僅次於2017年的2137萬9977人。

日本選舉投票的法定結束時間雖是當地時間晚間8時，但日媒引述總務省彙整，此次大選，全國有約四成投票所決定提前截止投票，理由則是減輕監票員負擔，以及藉此少發工作人員加班費，但此舉仍符合1998年修改的公職選舉法，最多可提前4小時。