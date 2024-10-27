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日圓摔至3個月低點 若日相石破茂辭職 恐進一步貶值

編譯葉亭均／綜合外電
日本執政黨沒有取得眾議院過半席次，日圓匯率今天貶至三個月低點。(路透)
日本執政黨沒有取得眾議院過半席次，日圓匯率今天貶至三個月低點。(路透)

日圓匯率貶至三個月低點，因日本自民黨與盟友公民黨組成的現任執政聯盟在眾議院選舉中沒有取得過半席次，升高了日本政局的不確定性。分析師說，如果日本首相石破茂辭職，日圓可能進一步走弱。

日圓匯率今天盤初貶值多達0.6%，報153.27日圓兌1美元，稍後略回升至152.98日圓。日圓已經連續四周走貶，最新發展也再度引發當局可能出手干預匯市的可能性。雖然日圓貶值通常有利支撐日本股市，但投資人擔心政局將導致日本首相石破茂的位子不保。

在芝加哥交易的日股日經225期貨開盤走低，顯示東京市場今天開盤後可能挫跌超過1%。

根據NHK的計算，自民黨和公民黨在眾議院合計拿下215席，沒辦法取得成為多數席次所需的233席位，相較下，在野黨合計拿下235席，預期雙方將開始爭奪形成多數聯盟以組成政府。

KCM Trade駐雪梨首席市場分析師Tim Waterer表示：「這可能會導致立法過程陷入困境，這種情況對日圓和日經指數至少短期內而言不是好兆頭。」

野村證券表示，如果日本首相辭職、聯合政府擴大或納入鴿派政黨，可能會導致日本央行延後升息，進而可能使日圓走軟。

野村外匯策略主管後藤祐二郎在報告中表示，雖然首相石破茂表示，他將繼續履行首相職責，但是自民黨內部要求他請辭的壓力可能會增加。如果石破茂辭職，那麼著名的貨幣政策鴿派人物高市早苗可能被任命為新首相。美元兌日圓能否升破155日圓，將取決於美國大選「紅潮橫掃」（共和黨大勝）的情況是否成真。如果日圓進一步走軟，日本當局可能進行口頭干預。

日圓今年已是G10主要十大貨幣中表現最糟的貨幣，對美元貶值超過7%。雖然目前距離7月下探至161.95日圓的匯率低點仍有一段距離，但近期貶值已促使日本外匯事務最高官員三村淳上周警告，他正以更高的急迫性在觀察匯率走勢。

Zennor資產管理公司創辦人兼投資長索特（James Salter）表示：「這對市場短期是不利的。日圓可能進一步貶值，重燃8月時整個『利差交易』的憂心。」

同時，日股自7月創下新高後，迄今走勢艱困。 Global CIO Office執行長杜根表示：「市場希望當前的執政聯盟勝選。國際投資人很希望見到企業界能在沒有政治雜音的情況下維持結構改革之路。」

大和證券分析師高鳥千代表示，國防股可能受衝擊，原因是這類股先前已漲一波，主要是預期曾任防衛大臣的石破茂將增加安全預算支出。不過，里昂證券日本公司策略師史密斯（Nicholas Smith）表示，石破茂最初曾說過他希望增稅，「自民黨愈弱，石破茂愈難達成這點，這對市場有利」。

日本 石破茂 匯率

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