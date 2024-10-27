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書店持續減少 日媒民調：近8成受訪者贊成政府提供書店支援

中央社／東京27日綜合外電報導
日本讀賣新聞最新民調顯示，79%受訪者贊成中央及地方政府提供書店支援，另有63%受訪者對書店持續減少感到不安。圖為大阪書店書架上的漫畫書。（路透資料照）
日本讀賣新聞最新民調顯示，79%受訪者贊成中央及地方政府提供書店支援，另有63%受訪者對書店持續減少感到不安。圖為大阪書店書架上的漫畫書。（路透資料照）

日本書店持續減少，日本讀賣新聞最新民調顯示，79%受訪者贊成中央及地方政府提供書店支援，另有63%受訪者對書店持續減少感到不安。

讀賣新聞從8月20日到9月26日採郵寄方式針對全日本3000人進行民調，總計獲得2025人回答。

日本政府經濟產業省成立直屬大臣的「書店振興專案小組」，預定在年底前設置相關部會聯絡會議，提出強化提供書店支援的對策。

日本政府將書店定位為「文化傳遞據點」，認為一旦書籍流通停滯可能會左右國家生存基礎與競爭力。

民調顯示，63%受訪者對書店減少感到不安，35%未感到不安。在感到不安的受訪者中，高達89%贊成提供書店支援；至於未感不安的人當中，也有63%贊成支援書店。在各年齡層都有7成到8成受訪者贊成政府提供書店支援。

談到在自己所居住地區的書店持續減少，65%受訪者表示「有感」，但也有33%受訪者「無感」。

被問到都去哪裡買書（可複選），74%受訪者選擇到書店買書居冠；30%受訪者選擇的網路書店排名第2。到實體書店購書在每個年齡層都居冠，但愈年輕的受訪者到書店買書的比率愈高。

另一方面，雖然有43%受訪者表示平均每個月會到書店1次以上，但比去年調查的51%來得降低；有關最近一個月是否有讀書，47%受訪者回答有、51%受訪者回答沒有。

書店 日本 民調

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