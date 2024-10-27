日本眾議院大選開票完成 自民黨與公明黨執政聯盟確定未過半

立憲民主黨成為這次日本眾議院大選最大贏家，黨魁野田佳彥在27日選情之夜好心情寫在臉上。（路透）

日本 27日舉行眾議院大選正式投票，據日本放送協會（NHK）等日媒，全部開票作業至28日凌晨5時多（美東時間27日下午4時多）結束，已連續執政近12年的自由民主黨 不僅未能單獨過半，連其和公明黨組成的執政聯盟同樣無法過半。

大選結果顯示，在這屆應選的465席中，自民黨獲191席，其友黨公明黨24席，因此「自公聯盟」共215席，未達過半的233席。

選前自民黨擁有單獨過半的247席，公明黨也有32席，自公聯盟共279席。選後自民黨銳減達56席，比日媒選前預估的掉50席還多，公明黨則減少8席，自公聯盟共掉了64席。

尤其66歲的公明黨代表（黨魁）、前國土交通大臣石井啟一在埼玉縣小選區落選，敗給國民民主黨的鈴木義弘，又沒列在比例代表選區，故沒有「復活」機會，確定落選。身為公明黨代表卻落選，上次已是2009年眾院 大選的太田昭宏。

最大在野黨立憲民主黨（立民黨）則成為最大贏家，從選前不到百席的98席激增50席至148席。該黨代表（黨魁）、曾於該黨前身的民主黨執政時擔任首相的野田佳彥27日晚間表明，將爭取成為取代自民黨籍首相石破茂的新首相。

另一在野黨國民民主黨席次也大躍進，從選前的7席大幅增加到28席。根據地在日本關西地區大阪的日本維新會此次席次雖退步，從選前的44席減至38席，但仍保住眾院第3大黨地位。2019年才創黨、中央黨部在東京都的進步派左翼小黨「令和新選組」，此次也新增6席，從選前的3席增至9席。

兼任自民黨總裁（黨魁）的石破27日晚間雖已表態願與在野黨合作執政，但野田、國民民主黨代表玉木雄一郎及日本維新會代表馬場伸幸當晚均明言不考慮加入自公聯盟。日媒產經新聞更引述日本維新會幹部報導，直言「完全不相信自民黨」。

野田若想重登首相寶座，最需拉攏的就是國民民主黨和日本維新會，但這3黨結盟也只有214席，故還需與令和新選組，以及這次減少2席、共拿下8席的日本共產黨等在野勢力合作。

自民黨本屆雖大敗，但黨內大咖包括石破、前經濟安保大臣高市早苗、黨選對委員長小泉進次郎，以及前首相岸田文雄、菅義偉及麻生太郎、幹事長森山裕、內閣官房長官林芳正和前經濟安保大臣小林鷹之皆順利當選。因派系政治獻金募款餐券收回扣醜聞被處分而未獲提名，只能以無黨籍參選的舊清和政策研究會（安倍派）「5人眾」之一的萩生田光一也當選。