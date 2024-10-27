我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普紐約造勢 范斯：川普在任的日子有多麼好

以色列防長：哈瑪斯與真主黨不再是伊朗有效代理人

日本眾議院大選開票完成 自民黨與公明黨執政聯盟確定未過半

編譯茅毅／即時報導
立憲民主黨成為這次日本眾議院大選最大贏家，黨魁野田佳彥在27日選情之夜好心情寫在臉上。（路透）
立憲民主黨成為這次日本眾議院大選最大贏家，黨魁野田佳彥在27日選情之夜好心情寫在臉上。（路透）

日本27日舉行眾議院大選正式投票，據日本放送協會（NHK）等日媒，全部開票作業至28日凌晨5時多（美東時間27日下午4時多）結束，已連續執政近12年的自由民主黨不僅未能單獨過半，連其和公明黨組成的執政聯盟同樣無法過半。

大選結果顯示，在這屆應選的465席中，自民黨獲191席，其友黨公明黨24席，因此「自公聯盟」共215席，未達過半的233席。

選前自民黨擁有單獨過半的247席，公明黨也有32席，自公聯盟共279席。選後自民黨銳減達56席，比日媒選前預估的掉50席還多，公明黨則減少8席，自公聯盟共掉了64席。

尤其66歲的公明黨代表（黨魁）、前國土交通大臣石井啟一在埼玉縣小選區落選，敗給國民民主黨的鈴木義弘，又沒列在比例代表選區，故沒有「復活」機會，確定落選。身為公明黨代表卻落選，上次已是2009年眾院大選的太田昭宏。

最大在野黨立憲民主黨（立民黨）則成為最大贏家，從選前不到百席的98席激增50席至148席。該黨代表（黨魁）、曾於該黨前身的民主黨執政時擔任首相的野田佳彥27日晚間表明，將爭取成為取代自民黨籍首相石破茂的新首相。

另一在野黨國民民主黨席次也大躍進，從選前的7席大幅增加到28席。根據地在日本關西地區大阪的日本維新會此次席次雖退步，從選前的44席減至38席，但仍保住眾院第3大黨地位。2019年才創黨、中央黨部在東京都的進步派左翼小黨「令和新選組」，此次也新增6席，從選前的3席增至9席。

兼任自民黨總裁（黨魁）的石破27日晚間雖已表態願與在野黨合作執政，但野田、國民民主黨代表玉木雄一郎及日本維新會代表馬場伸幸當晚均明言不考慮加入自公聯盟。日媒產經新聞更引述日本維新會幹部報導，直言「完全不相信自民黨」。

野田若想重登首相寶座，最需拉攏的就是國民民主黨和日本維新會，但這3黨結盟也只有214席，故還需與令和新選組，以及這次減少2席、共拿下8席的日本共產黨等在野勢力合作。

自民黨本屆雖大敗，但黨內大咖包括石破、前經濟安保大臣高市早苗、黨選對委員長小泉進次郎，以及前首相岸田文雄、菅義偉及麻生太郎、幹事長森山裕、內閣官房長官林芳正和前經濟安保大臣小林鷹之皆順利當選。因派系政治獻金募款餐券收回扣醜聞被處分而未獲提名，只能以無黨籍參選的舊清和政策研究會（安倍派）「5人眾」之一的萩生田光一也當選。

日本 民主黨 眾院

上一則

自民黨眾院席次單獨過半無望 石破茂無意辭首相

下一則

埃及總統提加薩休兵2天計畫 4名人質交換一些囚犯

延伸閱讀

自民黨眾院席次單獨過半無望 石破茂無意辭首相

自民黨眾院席次單獨過半無望 石破茂無意辭首相
咬奧運選手金牌惹議 前名古屋市長轉戰眾院當選

咬奧運選手金牌惹議 前名古屋市長轉戰眾院當選
日本眾院大選自民黨慘敗 石破茂面臨咎責

日本眾院大選自民黨慘敗 石破茂面臨咎責
新聞評論／拜登選前10天打抗中牌 拉抬民主黨選情

新聞評論／拜登選前10天打抗中牌 拉抬民主黨選情

熱門新聞

來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。（路透）

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

2024-10-22 06:10
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35
以色列國防軍19日公布哈瑪斯已故首領辛瓦去年10月6日攜家帶眷從地下通道前往藏身處的影片，可見辛瓦妻子拎著一款疑似愛馬仕柏金包。(截圖自X/@AvichayAdraee)

哈瑪斯首領辛瓦去年藏匿畫面曝光 妻拎3萬柏金包 兒搬電視食物

2024-10-20 01:50
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

自家竟成哈瑪斯領袖葬身地 加薩男見辛瓦生前畫面嚇傻：他怎麼會在那

2024-10-20 08:10
以軍稍早宣布已完成對伊朗軍事目標的「精確且針對性」空襲。(歐新社)

報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅

2024-10-25 23:59

超人氣

更多 >
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗
不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關
4星座善良可靠日子好過 巨蟹體貼伴好運、他最懂規劃未來

4星座善良可靠日子好過 巨蟹體貼伴好運、他最懂規劃未來
民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡