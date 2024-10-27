日國會改選 石破茂「勝選門檻」難過 恐成短命首相

日本27日舉行眾議院選舉，首相兼自民黨總裁石破茂（圖中者）抵達造勢活動會場。（路透）

日本 眾議院27日將舉行改選，執政黨自民黨有可能輸掉15年來維持的國會多數地位，屆時首相石破茂 或面臨黨內究責，被逼宮下台，組建新的聯合政府，預料也將導致政壇大洗牌，對已經動盪不安的地緣政治局勢增添新變數；自民黨幹事長森山裕已提出擴大執政聯盟框架保政權，惟日本維新會和國民民主黨 已拒絕。

路透報導，日本首相石破茂所屬的自民黨，自2012年來一直掌握眾議院多數，並透過與公明黨結盟，掌控著參議院；但自民黨政治獻金醜聞引發民眾不滿、再加上日本持續高漲的生活成本，已讓該黨在這次選戰中飽受威脅。

據朝日新聞21日民調，自民黨可能會在這次選舉中最多輸掉原本247席中的50席，公明黨也可能剩不到30席，使該聯盟的總席次不到過半數所需的233席。

雖然自民黨仍將輕易成為國會最大黨，但許多選票可能流向最大在野黨立憲民主黨。朝日新聞估計，立憲民主黨可能拿下140席。

若執政聯盟失去國會多數，自民黨就將必須再尋求其他政黨合作加入聯盟，那將使石破茂在政策方面更綁手綁腳。

石破茂還有一個選擇，就是把那些因為醜聞而遭開除、以無黨籍在自民黨未提名候選人的選區參選的議員恢復黨籍。他們當中有許多人都料將當選，透過恢復黨籍，或許能讓自民黨確保單一政黨多數。但這麼做對石破茂來說相當冒險。據朝日新聞調查，政治獻金醜聞是最多選民考量的因素。雖然前首相岸田文雄並未牽扯到這樁醜聞，但他上個月仍因此下台。

另一個選擇是引入第三個合作夥伴，例如擁有44個議席的第四大黨日本維新會。

石破茂此前立下「勝選門檻」，即執政聯盟拿下「過半席次」，若未能達標，石破茂可能面臨黨內右翼勢力的逼宮。據一位自民黨成員稱，自民黨內達成共識，「如果執政聯盟失去多數，首相將不太可能繼續留任」。

石破茂希望利用改變來鞏固政權，因而立即宣布提前國會改選，但他10月上任後的支持度卻一路下滑。據國營電視台NHK 21日發布民調，石破茂內閣過去一周支持率從44%下滑至41%。

大公報報導，這是自2022年前首相安倍晉三遇刺身亡以來，舉行的首次眾議院選舉，當局大幅增加安保措施。警方在候選人背後掛起黑色防彈毯，還設定柵欄，防止車輛和行人進入距離候選人20米以內的區域。周六，石破茂與立憲民主黨黨魁野田佳彥分別在東京街頭拉票時，警方均出動大批人員布防。