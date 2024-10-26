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發薪日未收到薪水 日電器大廠破產 2000員工被「即刻解雇」

編譯徐榆涵／即時報導
日本電器製造商船井電機宣告破產，2000員工一夕失業。(美聯社)
日本電器製造商船井電機宣告破產，2000員工一夕失業。(美聯社)

日本電器製造商船井電機宣告破產，由於面臨財務危機與管理混亂等問題，導致其債務金額高達約461億日圓。船井電機在24日緊急召開說明會，向全體約2000名員工宣布即刻解雇的消息，令不少員工相當錯愕。

關西電視台報導，總部位於大阪的船井電機成立於1961年，是由1951年成立的船井輕機工業晶體管收音機部門所拆分出來。船井電機以「FUNAI」品牌生產電視、音響、視訊、印表機等產品，並在北美等國銷售，曾在北美的液晶電視市場中，獲得最高市場佔有率。然而，近年來因與中國製造商的價格競爭，導致營業連年虧損。截至今年3月底，船井電機的負債金額已高達約461億日圓。

報導稱，自今年3月以來，船井電機的管理階層頻繁更換，導致經營體制陷入混亂。船井電機24日收到東京地方法院通知，開始進行破產程序。員工們在25日發薪日當天，仍未拿到薪水。

面臨突如其來的失業，一名船井電機員工坦言，「完全沒想到會變成這樣，我感到非常震驚，一下子就結束了。」另一名工作17年的男性員工則認為：「比起生氣，大部分的員工靜靜地接受了這個事實。原本以為公司還能再撐幾年或幾個月。」

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