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日本眾院選舉「誰勝出都陷不穩政局」執政黨或跪低結盟

編譯中心／綜合25日電
日本眾議院選舉預定27日登場，自民黨和公明黨的執政聯盟能否維持過半席次仍不明朗；圖為東京街頭候選人的競選海報。 （歐新社）
日本眾議院選舉預定27日登場，自民黨和公明黨的執政聯盟能否維持過半席次仍不明朗；圖為東京街頭候選人的競選海報。 （歐新社）

日本眾議院選舉將於27日投票，民調普遍顯示執政自民黨選情告急，即使加上傳統盟友公明黨，也可能無法取得眾院過半席位執政。民望下滑的首相石破茂連日向各區候選人發出緊急通知，宣稱將「全力以赴」帶領政黨勝選。路透分析，日本選民對自民黨政治獻金醜聞，以及通脹攀升問題仍非常不滿，這次選舉或迫使自民黨削弱領導地位、與其他政黨妥協執政，增添地緣政治不確定性。

日本朝日新聞最新民調顯示，自民黨席位或較選舉前的257席減少約50席，公明黨的32席也可能流失約10席，二者聯盟也無法達到過半數的233席。分析估計，自民黨仍能維持議會第一大黨地位，但失去的議席可能流向最大在野黨立憲民主黨。

據悉，自民黨內高層召開競選會議，依照民調差距劃分重點選區。其中自民黨候選人民調落後超過10個百分點的選區，均被戰略性放棄，集中全力爭取贏下40個民調差距不大的「重點選區」。會議上還警告，石破茂內閣的部分大臣或無法保住議席，需作好準備應對。而石破茂本人的支持度則從本月初當選時約44%，回落至現時約41%。

路透分析，如果自民黨必須依賴公明黨取得過半議席，主張戰後和平主義的公明黨，預料更有可能阻止自民黨試圖修訂和平憲法、研發遙距導彈、應對所謂中國威脅的國防策略。如果自民黨需要其他在野黨支持籌組執政聯盟，石破茂的施政料處處遭到掣肘，尤其推動日本央行取消延續數十年的貨幣寬鬆政策，料遇到更多阻礙。

諮詢顧問公司亞洲集團合夥人西村倫太郎表示：「不論大選是誰勝出，日本都會陷入不穩定的政局。」

民調 日本 石破茂

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