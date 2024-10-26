56國要求天價奴隸賠償金 英王承認痛苦歷史 英相無意賠錢

在對澳洲和薩摩亞進行皇家訪問的最後一天，英王查理三世和王后卡蜜拉在薩摩亞Siumu村出席告別儀式。（路透）

來自56個國家的代表從21日起在薩摩亞參與大英國協政府首腦會議(CHOGM)，非洲和加勒比海國家持續主張，英國要為其在跨大西洋奴隸貿易中所扮演的角色進行賠償，或至少作出政治補償。英國國王查理三世 25日在峰會上表示，大英國協應該承認其「痛苦」的歷史。英國首相施凱爾 準備對這些聯邦國家的要求讓步，但無意賠錢，正考慮「非現金」的選擇。

查理三世說，「透過傾聽大英國協各地人們的聲音，我了解到我們過去最痛苦層面如何繼續產生共鳴。…因此，了解我們的歷史至關重要，這可以指引我們在未來做出正確的選擇。」

根據中央廣播電台報導，要求英國為跨大西洋奴隸支付賠償或做出其他補償的要求其來已久，但近期在世界各地，特別是在加勒比海共同體(CARICOM)和非洲聯盟(African Union)中，動能愈來愈強。

反對支付賠償金的人表示，各國不應為歷史錯誤承擔責任，而支持賠償的人則表示，奴隸遺留下的問題導致了當今廣泛且持久的種族不平等。

施凱爾21日曾對BBC表示，英國將聽取那些希望在峰會上討論這一問題的國家的意見，但排除英國為其在貿易中的歷史角色道歉的可能性。

根據英國每日電訊報報導，面對英聯邦國家要求支付最高可達18兆英鎊（約23.3兆美元）的賠償，施凱爾拒絕了經濟賠償的要求，傳出考慮提供債務減免、支援公共衞生機構和英聯邦國家學生優惠教育計畫等非現金的選擇。

巴哈馬外交部長米切爾(Frederick Mitchell) 24日則告訴英國廣播公司(BBC)，預計將於26日公布的峰會結論草案中，有部分段落呼籲就賠償問題進行討論。

出生於多明尼加的英國外交官兼律師、大英國協秘書長史考蘭德(Patricia Scotland)在峰會上表示：「我們展現了無與倫比的能力，能夠推翻這段痛苦的歷史，正是這些歷史讓我們75年來平等地坐在一起。」

從15世紀到19世紀，至少有1250萬非洲人被歐洲船隻和商人綁架、強行帶走，並販賣為奴隸。這些在殘酷航行中倖存下來的人，最終在美洲條件不人道的農地工作，其他人則從他們的勞動中獲利。