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威尼斯明年擴徵入城費 4至7月共54天多收5歐元

編譯中心／綜合25日電
威尼斯市長強調目的是避免旅客過多帶來的影響，給予威尼斯應有的尊重。(路透)
威尼斯市長強調目的是避免旅客過多帶來的影響，給予威尼斯應有的尊重。(路透)

義大利水都威尼斯今年對一日遊旅客收取「入城費」的29天試行計畫成功，威尼斯市長表示，將擴大徵收入城費計畫，明年4月18日至7月27日旺季期間的每周五至周日以及公眾假期，，非過夜旅客將支付至少5歐元（約5.41美元），共計54天，較今年多了近1倍。

BBC報導，威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）表示，今年的試辦計畫非常成功，強調目的是避免旅客過多帶來的影響，給予威尼斯應有的尊重。

布魯納羅稱這項計畫是管理人流的「第一步」，目的是要鼓勵一日遊旅客選擇非旺季遊覽威尼斯。

他又表示，明年起旅客如果在入城前4天內才預約，收費會提高至10歐元（約10.82美元），其餘旅客則維持5歐元。

威尼斯今年首度試行徵收入城費，自4月25日起至7月中旬，在總計29天的周末及公眾假期對一日遊旅客收費，於上午8時半至下午4時進城的非過夜旅客，都須先在網上預約和繳費，居民、過夜旅客，以及在當地工作和讀書等特定人士可以豁免。在4個月的試驗期內，合共收取約240萬歐元（約260萬美元）稅款。

義大利水都威尼斯明年擴大徵收入城費。(路透)
義大利水都威尼斯明年擴大徵收入城費。(路透)

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