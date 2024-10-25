北韓首度向南韓空飄傳單 斥尹錫悅夫婦「道德敗壞」

南韓軍方消息人士指，北韓當局已開始在東海線公路上設置防護牆。（朝中社）

兩韓緊張情勢近期急遽升高，北韓 12日指控南韓 無人機闖入平壤上空，15日炸毀連結兩韓的兩條公路。對於北韓炸毀連接南北韓的京義線、東海線鐵路部分路段，南韓軍方消息人士24日指出，北韓當局已經開始在東海線公路上設置防護牆，這些障礙物據信是為了防止戰車移動以及士兵、平民的叛逃。

韓聯社報導，南韓軍方24日指出，北韓自從15日埋設炸藥引爆連結南北韓的京義線、東海線鐵公路以後，便開始進行殘骸拆除與整地作業，最近甚至開始在東海線附近進行防護牆設置作業，先是設置結構物的骨幹，最後再灌入混凝土，作為要塞化工程中的防護牆。

報導指出，此舉被認為是北韓自4月以來沿著非軍事區（DMZ）北側進行的屏障建造工程的延伸。南韓軍方消息人士也透露，至於在京義線則尚未出現興建構造物等防護牆的景象，不過推測未來北韓軍方將會展開類似作業。

此外，韓聯社報導，北韓再度向南韓發放垃圾氣球 ，南韓總統府表示，北韓氣球攜帶的垃圾24日落在總統官邸，當中包括批評南韓總統尹錫悅及第一夫人金建希的傳單，傳單內容指尹錫悅政府無能，導致人民活在水深火熱之中，又指尹錫悅和第一夫人金建希道德敗壞、精神不穩定。目前尚未發現危險物質。

南韓軍方稍早發現，北韓24日凌晨再度向南韓發放20多個垃圾氣球，警告可能會飄向首都圈和江原道地區，最後發現10多個墜落物。軍方指出，這些氣球攜帶全球定位系統（GPS）裝置，可將氣球內容物投放到目標位置。

南韓總統警護處（PSS）表示，其中一枚裝滿垃圾的氣球在空中爆炸，碎片散落在龍山總統府周圍，未發現危險物質，因此進行回收，目前正與軍方協調監測局勢。