「黎巴嫩須停火」 法主辦會議籌得8億援助金 德國也挺

24日，法國總統馬克宏在首都巴黎召開「國際支持黎巴嫩人民與主權會議」上擁抱黎巴嫩總理米卡提。（美聯社）

法國24日針對黎巴嫩 危機召開國際會議，總統馬克宏 宣布，將向黎國提供1億元（歐元，下同，約1.08億美元）援助，並籌集到約8億美元的人道援助資金。這項會議設下高額募款目標，希望透過外交途徑來解決黎巴嫩危機，卻可能因為伊朗和以色列 的缺席而受挫。

中央社引述法新社報導，法國在首都巴黎召開「國際支持黎巴嫩人民與主權會議」，總統馬克宏（Emmanuel Macron）在會中表示：「這場戰爭必須儘快結束，黎巴嫩境內必須停火。」馬克宏身旁的黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）則是呼籲「國際社會團結起來，共同努力…實現立即停火」。

法國設定了為黎國募集5億歐元援助的目標，較聯合國最初的訴求多了1億歐元。法國外長巴霍(Jean-Noel Barrot)表示，這項會議總共為黎巴嫩籌集到約8億美元的人道援助資金，並另外籌集到2億美元支持該國武裝部隊。

巴霍在會後對與會者表示，隨著以色列和真主黨(Hezbollah)之間的戰鬥仍在繼續，「我們不能僅限於人道主義和安全反應…我們必須提出外交解決方案 。」

馬克宏表示，除了金援之外，巴黎還將「提供裝備給黎巴嫩軍隊」，以便黎國軍隊重新取得南部的控制權，以符合聯合國安理會（UN Security Council）第1701號決議的規範。上述決議終結了以色列與真主黨（Hezbollah）上次於2006年爆發的戰爭。

德國同日也宣布捐款9600萬歐元，響應國際社會對於黎國的人道援助行動。不過，以色列與伊朗並不在受邀與會的70個國家和15個國際組織之列，且美國也僅派國務卿布林肯（Antony Blinken）的一副手代表與會。

黎巴嫩與法國有歷史淵源，而且在法國國內有大量僑民。根據官方數據統計，以色列和真主黨之間的最新衝突迄今已造成1550人喪生，另根據聯合國的數據，當前的戰火造成逾80萬人流離失所。