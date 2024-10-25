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俄明年國防支出激增近30% 超過福利+教育支出

編譯中心／綜合24日電
2024年2月15日，北韓官媒發布領導人金正恩14日視察「魚鷹-6」型海軍新型反艦飛彈的驗收試射。金正恩也參觀了一處砲彈工廠，日期不詳。（朝中社）
2024年2月15日，北韓官媒發布領導人金正恩14日視察「魚鷹-6」型海軍新型反艦飛彈的驗收試射。金正恩也參觀了一處砲彈工廠，日期不詳。（朝中社）

俄羅斯國會下議院24日投票一讀通過一項預算草案，隨著克里姆林宮將大量資源轉移到對烏克蘭的攻勢上，明年的國防支出將激增近30%，達到13.5兆元(盧布，下同，約1450億美元)，超過福利和教育支出的總和，這項預算法案將於11月14日進行二讀。

莫斯科已經將軍費支出提高到蘇聯時代以來前所未見的水平，以支持對烏克蘭發射飛彈和無人機攻擊，並向數十萬前線士兵支付豐厚的薪水。這項數字不包括用於軍事行動的其他一些資源，例如俄羅斯貼上「國內安全」標籤的支出，以及一些被列為最高機密的支出。

國防和安全總支出將占俄羅斯政府總支出的40%左右，預計2025年將達到41.5兆盧布，已經排擠其他經濟領域的支出。在預算草案中，計畫用於「國防」的支出是分配給莫斯科標註為「社會政策」領域的2倍多。

與此同時，莫斯科軍隊向烏克蘭東部挺進，從兵力捉襟見肘的烏克蘭軍隊手中，奪取了數十座城鎮和村莊。

莫斯科當局在將預算草案提交給俄羅斯國會之前，宣稱要增加投資和社會福利，同時增加軍事支出。

但是議員今天投票通過的預算草案顯示，軍事支出已經排擠其他經濟領域的支出。

此外，美國23日表示，有情報顯示，北韓已經派兵到俄羅斯遠東地區受訓，證實烏克蘭與南韓情報單位先前說法，目前還不確定這些北韓兵會否前往烏克蘭作戰。

南韓國家情報院18日報告，北韓本月8日至13日已派1500名特種部隊成員到俄羅斯海參崴受訓，預計共會派出1.2萬人。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）分析師克蘭尼伊凡斯（Sam Cranny-Evans）說，北韓兵可以在前線幫忙後勤和工務，例如運送彈藥、挖築防禦工事，或者留守後方，這樣俄羅斯就可以派出更多自家士兵。

北韓中央通訊社2024年1月10日發布照片，北韓領導人金正恩參觀了一間位於秘密地...
北韓中央通訊社2024年1月10日發布照片，北韓領導人金正恩參觀了一間位於秘密地點的軍火工廠。（朝中社）
俄羅斯議員24日投票一讀通過一項預算草案，明年的國防支出將激增近30%；圖為俄對...
俄羅斯議員24日投票一讀通過一項預算草案，明年的國防支出將激增近30%；圖為俄對烏發射無人機攻擊遭擊落的照片。 (路透)

俄羅斯 烏克蘭 預算

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