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李光耀次子李顯揚獲英庇護 連10年未返星恐被褫奪公民權

中央社／新加坡24日電
新加坡建國總理李光耀的次子李顯揚在英獲得庇護。圖為他2015年在新加坡的李光耀葬禮上致悼詞。（路透資料照片）
新加坡建國總理李光耀的次子李顯揚在英獲得庇護。圖為他2015年在新加坡的李光耀葬禮上致悼詞。（路透資料照片）

新加坡前總理李顯龍胞弟李顯揚自稱獲英國政治庇護、獲五年「難民狀態」資格。媒體報導，據新加坡法律，年逾18歲的新加坡公民若連續十年未曾回國，政府可下令褫奪公民權。

新加坡聯合早報報導，聯合國難民署網站數據顯示，截至2024年6月，共40名新加坡人在美國等五國獲得庇護，322人正申請庇護。最多新加坡人在美國獲得庇護，共有12人，包括2017年獲美國庇護的余澎杉。

李顯揚在社群媒體臉書發文表示，根據聯合國難民公約（Refugee Convention），他現在是星國政治難民，英國當局已判定他面臨「有充分根據、可能遭迫害的風險，無法安全返回新加坡」。

新加坡建國總理李光耀2015年辭世後，李顯揚與胞姊李瑋玲一直就如何處理父親的故居，與兄長李顯龍意見分歧，公開爭吵也導致手足關係疏遠、成為媒體焦點之一。

新加坡國立大學法律系客座教授陳有利表示，李顯揚的政治庇護不會影響公民權，除非他滯留外國超過十年沒有回到新加坡。根據新加坡法律條文，年逾18歲的新加坡公民若連續十年未曾回國，政府可下令褫奪公民權。

英國廣播公司（BBC）報導，李顯揚向BBC出示一些文件，包括確認他申請英國政治庇護獲批的信函。信函內容顯示，英國政府給予他五年「難民狀態」資格。

星國政府日前答覆媒體詢問時強調，李顯揚聲稱自己全家是「莫須有」迫害受害者的說法毫無根據；李顯揚夫婦沒有面對法律約束，他們可以自由返回新加坡。

另外，新加坡文化、社區及青年部長兼律政部第二部長唐振輝今天在臉書發文表示，國家文物局將研究李光耀歐思禮路38號故居是否存在值得保留的國家歷史、文化和建築價值，做為後續處理參考。

李顯揚日前表示，為尊重並完成父母遺願，將申請拆除歐思禮路38號故居，並建立一棟小型私人住宅保留在家族名下。

新加坡 庇護 臉書

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