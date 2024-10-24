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黎巴嫩：130萬人流離失所 每月安置費高達2.5億元

編譯中心／綜合23日電
黎巴嫩貝魯特南郊Dahiyeh，在23日遭以色列空襲的建築物冒出火焰和濃煙。（美聯社）
黎巴嫩貝魯特南郊Dahiyeh，在23日遭以色列空襲的建築物冒出火焰和濃煙。（美聯社）

黎巴嫩負責協調危機應變的部長雅新（Nasser Yassin）22日表示，黎巴嫩每月需要超過2.5億美元，來協助130萬名因以軍攻擊而流離失所的民眾；這些人暫住在公共建築或親屬家中，在民間機構與國際援助之下，政府的因應措施僅能滿足20%民眾的需求。

路透報導，雅新指出，隨著每天一波波空襲，愈來愈多人被迫離開家園，這類需求恐持續攀升，黎巴嫩政府正想方設法安置他們，「我們每月需要2.5億美元」，來因應流離失所民眾對於基本飲食、衛生與教育服務的需求。

學校、老舊屠宰場、生鮮市場、空置的建築群等場所都被改造成集中避難所。雅新說：「我們正在改造一切，改造所有公共建築…要做的事情還很多。」

雅新說，如果流離失所的人數持續增加，黎巴嫩將無法阻止非法移民湧入歐洲的可能性。

以黎衝突爆發前，雅新的正式職務為環境部長，負責防範森林大火，如今他大部分時間都和危機小組待在政府總部裡工作。

危機小組成員包括黎巴嫩部會、聯合國開發計畫署（UNDP）和黎巴嫩紅十字會（Lebanese Red Cross），他們正在規畫為期4到6個月的救援行動，但雅新希望這場戰爭能早點結束。

法國24日將就黎巴嫩危機舉行國際會議，雅新透露，他將在會議中強調「我們今天就需實現停火，我們需要國際社會裡每一位成員，至少這一次…勇敢站出來說出現況…一個聯合國的成員國正以黎巴嫩有史以來見過最具侵略性的手段，對一個小國發動戰爭。這應該是我們要傳遞的訊息。」

另據央廣報導，以色列軍方23日表示，過去48小時內在黎巴嫩南部擊斃了3名真主黨指揮官及約70名武裝分子；在前一天，以色列軍方確認擊斃真主黨最可能的繼任領袖薩法丁(Hashem Safieddine)。

薩法丁是上個月遭以軍擊斃的真主黨領袖納斯拉勒(Sayyed Hassan Nasrallah)最可能的繼承人。真主黨沒有立即回應以色列擊斃薩法丁的聲明。

以色列國防軍(IDF)在一份聲明中表示：「在黎巴嫩南部，以色列國防軍部隊繼續對真主黨恐怖份子的基礎設施和人員進行有限、局部、具針對性的襲擊。」

聲明中寫道：「過去一天，部隊通過地面和空中打擊，消滅了大約70名恐怖份子。」

黎巴嫩政府22日表示，以色列的攻勢已導致至少130萬黎巴嫩人流離失所，並造成2530人死亡，其中在過去24小時內至少63人喪生。

真主黨和以色列軍隊持續敵對，以色列發動攻擊後，黎巴嫩南部提爾(Tyre)一名人員...
真主黨和以色列軍隊持續敵對，以色列發動攻擊後，黎巴嫩南部提爾(Tyre)一名人員23日正在檢查受損情況。(路透)

黎巴嫩 以色列 真主黨

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