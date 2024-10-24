北韓派兵援俄 德嚴正抗議 媒體示警：通向三次世界大戰

北韓派兵直接參與烏克蘭戰爭，德國媒體的反應相當強烈，德國召見北韓代表表達抗議；圖為北韓駐德國大使館。（取材自Google地圖）

儘管莫斯科與平壤當局都矢口否認，北韓 派兵援助俄國侵略烏克蘭 的證據，已經愈來愈明確，德國 政府23日召見北韓外交代表提出警告，是歐洲國家對此事件開的第一槍；德國媒體更以「通向第三次世界大戰」的標題，形容北韓派兵參與俄烏戰。

綜合媒體報導，德國外交部在社群網站X上發文說：「如果關於北韓士兵派到烏克蘭的報導為真，北韓出兵支援俄國侵略烏克蘭的戰爭，這將是嚴重違反國際法的行為。」並強調「北韓支持俄國的侵略戰爭，也直接威脅到德國與歐洲的和平與秩序。」

南韓政府上周直接警示，北韓士兵已經抵達俄國，烏克蘭也認定北韓出兵幫助俄國，華府則表示還要再查證，北約警告此舉會有嚴重後果，而德國是歐洲國家第一個召見北韓代表提出警告的國家。

儘管如此，有德國民眾認為德國外交部的態度過為軟弱，一名網友留言說：「北韓『支援』？北韓是出兵直接攻擊自由歐洲，直接攻擊我們。這已經是一場戰爭，親愛的外交部。」

德國媒體對北韓派兵直接參與烏克蘭戰爭的反應相當強烈。「法蘭克福匯報」直接以「通向第三次世界大戰」的標題，形容此一事件。德國「世界報」則是評述說，這是自從蒙古入侵以來，近800年後首次有遠東軍事勢力進入歐洲。

另據北韓官方媒體報導，北韓領導人金正恩近期視察了一處戰略飛彈基地，並檢查了北韓最大、最具威力的洲際彈道飛彈「火星-18」（Hwasong-18）的運輸與發射設施。

在妹妹金與正及多名軍事官員的陪同下，金正恩強調了北韓飛彈部隊在戰爭威嚇中的「關鍵角色」，並稱飛彈力量的強化是「最高優先事項」。

根據北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩檢查了與北韓「戰略嚇阻力量」有關的設施，並表示這些力量對國家安全至關重要。畫面顯示，金正恩身穿標誌性的黑色皮外套，站在巨大的「火星-18」飛彈前。他還出現在中長程極音速飛彈旁，這些飛彈以其不規則飛行路徑而聞名，難以攔截。