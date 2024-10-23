以色列富豪重金懸賞「救1加薩人質 可獲10萬美元」

以色列官方「贖回加薩人質」遙遙無期，汽水公司「SodaStream」前執行長伯恩鮑姆出手懸賞宣布，救出1人給10萬美金。（取材自Ｘ平台）

由於對加薩 戰爭達成停火協議的前景日益渺茫感到沮喪，以色列 部分企業家試圖以不同的方法來讓人質獲釋，其中包括對那些選擇釋放他們的人提供賞金；聯合國開發計畫署( UNDP)公布一份報告，指加薩戰爭摧毀巴勒斯坦 經濟，目前巴勒斯坦的經濟與一年前以色列入侵之初相比縮減了35%，而加薩本身的發展水準已降至1950年代。

央廣引述法新社報導，總部位於以色列的汽水公司「SodaStream」前執行長伯恩鮑姆(Daniel Birnbaum)21日表示，自從在社群媒體平台X宣布，任何人從加薩救出1名倖存的以色列囚犯，就能獲得10萬美元現金或比特幣之後，他已接獲大約100通電話。

伯恩鮑姆說，他的賞金一直到「23日午夜」都有效。他表示，大多數的電話都是惡作劇、威脅或咒罵，但有「10到20通是可望獲得認可的」，而且已被轉給以色列當局做進一步核實。

在獲悉伯恩鮑姆的倡議後，以色列裔美國籍的地產大亨哈格(David Hager)也開始籌資。他在20日告訴以色列12頻道(Channel 12)，已經透過朋友協助籌措到大約40萬美元，並呼籲其他企業家捐款以便達到1000萬美元。

另一方面，聯合國開發計畫署啟動一項關於戰爭對社會經濟造成影響的新研究，聯合國開發計畫署的支援巴勒斯坦人民計畫(PAPP)副特別代表野口千歳(Chitose Noguchi)在加薩中部迪爾巴拉(Deir Al-Balah)的戰爭現場說：「巴勒斯坦國正在經歷前所未有的衰退」，對加薩來說，發展預計會倒退70年，回到1955年。巴勒斯坦官員指這場戰爭已奪去加薩4萬2500多人的生命。

聯合國開發計畫署發布的報告也指出，在加薩歷經數個月的戰鬥後，今年巴勒斯坦領土的貧窮率幾乎增加一倍達到74.3%。

聯合國開發計畫署署長施泰納(Achim Steiner)表示，「戰爭帶來的立即後果是巨大的，不僅是有形基礎設施遭到破壞，也出現在貧窮、人民生計，以及喪失生計等方面。」

截至2023年底，巴勒斯坦領土的貧窮率為38.8%，但是今年又有261萬巴勒斯坦人陷入貧窮，總數達到410萬人，使得貧窮率幾乎增加一倍

施泰納說：「從社會經濟評估中可以清楚地看出，破壞程度已經使巴勒斯坦國的發展倒退了數年，甚至數十年。」

這份研究報告估計，今年巴勒斯坦領土的失業率可能上升至49.9%，國內生產毛額(GDP)與加薩沒有戰爭的情況相比，下降35.1%。

他表示，即使每年提供人道援助，巴勒斯坦經濟在未來10年或更長時間，也不會恢復到危機前的水準。

這份研究報告也指出，以色列的轟炸行動在加薩形成4200萬噸瓦礫，帶來嚴重的健康風險。